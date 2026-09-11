Klub Barcelona menyepakati perpanjangan kontrak dengan pemain Mesir Hamza Abdelkarim, yang berusia 18 tahun, hingga tahun 2030.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Hamza Abdelkarim menandatangani kontrak yang berlaku hingga tahun 2029 saat bergabung dengan Barcelona, disertai klausul pelepasan senilai 15 juta euro. Namun, klub terpaksa memulai negosiasi untuk membuat kontrak baru karena perkembangan sang pemain baik di dalam maupun di luar lapangan.

Nilai klausul pelepasan dalam kontrak baru Hamza akan naik secara signifikan, dan meskipun Barcelona tidak ingin mengungkap nilainya, jurnalis Italia Fabrizio Romano memperkirakannya mencapai 150 juta euro.

Acara penandatanganan kontrak akan digelar pada Selasa mendatang, bertepatan dengan tanggal 15, tepat pukul lima sore (waktu setempat), di dalam kantor presiden Joan Laporta, dan setelahnya Hamza Abdelkarim akan berbicara kepada media.

Kemunculan para pemain di hadapan media setelah memperpanjang kontrak mereka bukanlah hal yang lazim, tetapi Barcelona memutuskan untuk mengesampingkan aturan ini demi memberikan kesempatan kepada Hamza Abdelkarim untuk berbicara, terlebih karena ia tidak diperkenalkan kepada media saat bergabung dengan Barca.

Hamza Abdelkarim menjalani laga-laga pertamanya bersama tim muda di bawah asuhan Pol Planas, dan tanpa mendapatkan menit bermain bersama Barcelona Atletic, ia menerima panggilan dari timnas Mesir untuk tampil di Piala Dunia.

Penyerang Mesir itu tampil di menit-menit akhir laga-laga Mesir, dan setelah itu, tanpa mendapatkan waktu untuk berlibur, ia bergabung dengan masa persiapan musim baru bersama tim utama.

Hamza Abdelkarim menutup laga-laga persiapan sebagai pencetak gol terbanyak, dan ia juga dipanggil oleh Hansi Flick untuk tampil di laga-laga awal, serta mendapatkan sembilan menit dalam kemenangan atas Rayo Vallecano di stadion "Spotify Camp Nou".



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