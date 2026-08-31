Dembélé akhirnya mengambil keputusan final soal masa depannya di Paris Saint-Germain

Ousmane Dembélé dalam waktu dekat akan memperpanjang kontraknya di Paris Saint-Germain hingga pertengahan 2030. Hal ini dilaporkan L'Equipe pada Senin. Kontrak penyerang sayap itu bersama pemenang Liga Champions tersebut masih berlaku dua musim lagi.

Dembélé selalu mengatakan bahwa ia ingin lebih dulu menorehkan sejarah bersama PSG, sebelum destinasi menggiurkan di luar Eropa menjadi opsi. Kini, ia ternyata mengikat masa depannya dengan raksasa Prancis itu setelah dua gelar juara Liga Champions secara beruntun.

Ada berbagai tawaran dari klub-klub kaya di Saudi Pro League. Namun, Dembélé telah mencapai kesepakatan dengan manajemen PSG mengenai kontrak baru hingga musim panas 2030. Sang penyerang puas dengan syarat-syarat yang ditawarkan dan diperkirakan akan segera menandatangani kontrak tersebut.

Dembélé didatangkan dari FC Barcelona pada 2023 dengan nilai transfer 50 juta euro dan menandatangani kontrak selama lima musim di Paris. Sebelumnya dalam kariernya, pemain sayap itu pernah membela Stade Rennes dan Borussia Dortmund.

Pekan lalu, penyerang sayap itu sempat dicoret dari skuad oleh pelatih Luis Enrique. Dembélé tetap berada di ruang ganti saat turun minum dalam laga antara Stade Rennes dan PSG (2-2) dan sama sekali tidak senang dengan hal itu.

Pasalnya, ia telah mempersingkat liburannya setelah Piala Dunia agar bisa secepat mungkin bergabung dengan tim Luis Enrique. Namun, manajer asal Spanyol itu menilai bahwa ada baiknya Dembélé sedikit menenangkan diri.

Pemain timnas Prancis itu tidak masuk skuad untuk laga tandang melawan Lille OSC (2-2) pada Jumat. Sang juara bertahan nyaris kalah, tetapi Marquinhos mencetak gol pada menit ke-95.