Direktur olahraga Deco tengah menggarap satu kejutan terakhir di bursa transfer Barcelona, yang bakal melibatkan sang bek Alejandro Balde.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Barcelona berupaya merampungkan kesepakatan tukar-menukar untuk mendapatkan jasa Federico Dimarco, bintang Inter Milan, dengan imbalan kepergian Balde ke Nerazzurri.

Pelatih Barca, Hansi Flick, bersikap tegas ketika ia menegaskan bahwa Balde akan kesulitan mendapatkan peran menonjol bersama tim Catalan itu.

Selain itu, perekrutan Joao Cancelo dan penampilan gemilang Chavi Espart membuat persaingan untuk posisi bek kiri menjadi lebih sulit dari sebelumnya.

Barcelona dan Inter Milan tengah bernegosiasi soal kesepakatan tukar-menukar itu, meski Dimarco yang berusia 28 tahun merupakan salah satu elemen yang tak tersentuh di skuad Inter selama beberapa tahun terakhir.

Negosiasi semakin intensif dalam beberapa jam terakhir, meski hingga kini Inter belum memberikan lampu hijau untuk melepas salah satu pilar utamanya.

Kesepakatan tukar-menukar ini bakal sangat rumit, dan Barcelona menyadari hal itu dengan baik, namun masih ada peluang yang terbuka pada tiga hari terakhir masa bursa transfer musim panas, dan Barcelona akan membayarkan sejumlah dana kepada Inter sebagai imbalan atas rampungnya proses pertukaran tersebut.

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