Deco di Madrid: Langkah Serius Barcelona untuk Menembus Benteng Atletico dan Merebut Alvarez

Sebuah laporan media pada hari Selasa ini mengungkap perkembangan besar dalam upaya Barcelona untuk merekrut Julian Alvarez, bintang Atletico Madrid, pada musim panas ini.

Merekrut penyerang asal Argentina, Julian Alvarez (26 tahun), menjadi target utama Barcelona, dan klub sudah mulai mengambil langkah-langkah serius untuk mendapatkannya.

Hingga saat ini, Atletico Madrid masih bersikeras pada posisinya yang menolak kepindahan sang pemain ke Barcelona. Meski demikian, kendati sang pemain ingin hengkang ke Barcelona, kunjungan yang dilakukan delegasi klub pada hari Selasa ini bisa mempercepat laju negosiasi terkait Julian.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa direktur olahraga Deco dan asistennya, Joao Amaral, terbang ke Madrid hari ini dengan tujuan mencapai kemajuan dalam kesepakatan perekrutan Julian Alvarez.

Barcelona menegaskan bahwa pemain Argentina itu adalah target mereka untuk memperkuat lini serang, dan mereka juga menyadari bahwa keinginan sang pemain untuk meninggalkan Atletico bisa memuluskan kesepakatan tersebut.

Surat kabar itu mengisyaratkan bahwa pertemuan antara Deco dan Joao Amaral dengan Fernando Hidalgo, agen Julian Alvarez, dijadwalkan berlangsung dalam beberapa jam ke depan.

Sang penyerang terikat kontrak dengan Atletico Madrid hingga tahun 2030, tetapi Barcelona berharap sang pemain memberikan sinyal lain untuk menegaskan keinginannya hengkang.