Jadi Objek Meme Lagi, Declan Rice: Harry Kane Sudah Minta Maaf

Gelandang West Ham United dan timnas Inggris, Declan Rice, merespons setelah dirinya kembali jadi objek meme viral di internet dalam laga kontra Albania.

Inggris sukses mengalahkan sang lawan dengan skor 2-0 pada laga kedua Grup I Kualifikasi Piala Dunia 2022 di Stadion Air Albania, Minggu (28/3).

Kane mencetak gol pembuka pada menit ke-38. Sementara Mason Mount menyegel kemenangan Si Tiga Singa pada menit ke-63.

Yang menarik pada kerumunan selebrasi gol pertama. Rice terlihat menunggu dengan sabar di belakang Kane. Apes, nama pertama menjadi satu-satunya rekan setim yang “tos”-nya dilewatkan bomber Tottenham Hotspur itu.

🗣️ "I've been turned into a Meme again..."



Declan Rice is going viral for more than just his commanding midfield displays 😂pic.twitter.com/iTQy74nodZ