Menjelang debut di pentas Eropa paling bergengsi, Liga Champions, salah satu pemain Atalanta, Marten de Roon, menyoroti akun resmi Liga Champions di Twitter.

Pemain asal Belanda tersebut mengajukan komplain terhadap foto yang diunggah akun tersebut saat menyinggung keterlibatan La Dea untuk pertama kalinya di ajang tersebut.

Tentu saja, hal tersebut dengan maksud bercanda karena ia mengkritik pemilihan foto yang menampilkan dirinya dalam ekspresi muka yang tidak begitu bagus.

"Akhirnya bermain di Liga Champions, dan ini foto yang mereka pilih," keluh De Roon.

Akun resmi Liga Champions akhirnya meminta maaf, namun bukannya memperbaiki foto tersebut, mereka malah memberikan foto dengan ekspresi muka De Roon yang tidak kalah tak bagusnya.

Sorry, Marten... This one work better? 😁😉 pic.twitter.com/nWWLN31y74