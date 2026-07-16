Debut Robert Lewandowski di Major League Soccer terpaksa ditunda. Di antaranya, The New York Times melaporkan bahwa pertandingan antara Chicago Fire dan Vancouver Whitecaps ditunda akibat dampak kebakaran hutan di Kanada. Pertandingan tersebut kini dijadwalkan pada 6 Oktober.

Kanada dilanda lebih dari 800 kebakaran hutan, dan dampaknya juga dirasakan di Amerika Serikat. Termasuk di Chicago, yang berjarak sekitar empat jam berkendara dari perbatasan Kanada.

Akibat asap yang sangat tebal, kualitas udara di Chicago saat ini berada pada tingkat 'sangat tidak sehat hingga berbahaya'. Pemerintah Kota Chicago telah menutup semua taman umum dan kolam renang.

Selain itu, Chicago Park District telah membatalkan semua kegiatan luar ruangan yang tidak dapat dipindahkan ke dalam ruangan. Termasuk pertandingan Chicago Fire melawan Vancouver Whitecaps di Soldier Field yang tidak beratap.

Ini merupakan pukulan telak bagi Lewandowski yang berusia 37 tahun, yang pasti akan turun sebagai starter pada pukul 02.30 (waktu Belanda).

Pertandingan tersebut seharusnya menjadi momen istimewa karena berbagai alasan. Lewandowski, misalnya, akan bertemu dengan penyerang Whitecaps dan mantan rekan setimnya di Bayern, Thomas Müller.

Müller dan Lewandowski selalu memiliki ikatan yang kuat, namun kini mereka harus menunggu hampir tiga bulan lagi sebelum dapat bertemu kembali di lapangan.

Pertandingan tersebut juga akan menjadi momen istimewa bagi keluarga Berhalter asal Amerika Serikat. Ayahnya, Gregg Berhalter, adalah pelatih Chicago, sementara putranya, Sebastian, yang pernah berlaga di Piala Dunia, bermain untuk Whitecaps.