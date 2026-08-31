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Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Debut Perdana dan Rekor Sempurna: Ujian "Luar Biasa" bagi Wasit Laga Barcelona dan Vallecano

Barcelona vs Rayo Vallecano
Barcelona
Rayo Vallecano
LaLiga
Spanyol

Mengapa?

Wasit Francisco José Hernández Maeso memimpin pertandingan antara Barcelona dan Rayo Vallecano, yang dijadwalkan berlangsung malam ini di Stadion Camp Nou, dalam penampilan keduanya di Liga Spanyol musim ini, sementara Raúl Martín González menjalankan tugas sebagai wasit teknologi video pembantu (VAR).

Laga malam ini menjadi pertandingan kelima Barcelona di bawah kepemimpinan Hernández Maeso sejak ia naik ke divisi satu pada Agustus 2023, dan klub Katalan itu tidak pernah menelan kekalahan dalam empat pertandingan sebelumnya yang dipimpin sang wasit.

Pertandingan terakhir Barcelona di bawah pimpinan Hernández Maeso adalah melawan Getafe pada 25 April lalu, yang berakhir dengan kemenangan klub Katalan itu dengan skor dua gol tanpa balas.

Ia juga memimpin pertandingan Barcelona melawan Real Betis musim lalu di Stadion La Cartuja, yang dimenangkan Barcelona dengan skor 5-3.

Sebelumnya, wasit ini memimpin satu pertandingan Barcelona lainnya pada musim 2024-2025, ketika tim mengalahkan Leganés dengan satu gol tanpa balas di Stadion Butarque dalam pekan ke-31 liga, sementara pertandingan pertamanya bersama klub Katalan itu adalah pada babak 16 besar Copa del Rey musim 2023-2024, saat Barcelona mengalahkan Unionistas de Salamanca 3-1.

LaLiga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY

Laga malam ini memiliki nuansa khusus bagi Hernández Maeso, sebab ini akan menjadi kali pertama ia memimpin pertandingan Barcelona di Stadion Camp Nou sejak awal karier kewasitannya.

Di sisi lain, sang wasit memiliki catatan yang kurang positif bersama Rayo Vallecano, setelah memimpin 11 pertandingan tim tersebut, di mana Rayo meraih 3 kemenangan dan satu hasil imbang berbanding 7 kekalahan.

Pertandingan terakhir Rayo di bawah pimpinan Hernández Maeso adalah pada babak 16 besar Copa del Rey musim lalu, ketika mereka kalah dari Alavés dengan dua gol tanpa balas dan tersingkir dari turnamen tersebut.

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