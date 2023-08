Debut Mengecewakan Harry Kane: Pindah Ke Bayern Munich Demi Trofi, Bintang Inggris Itu Malah Gigit Jari Setelah Klub Barunya Hancur Di Final Piala Super Jerman

Debut Kane 'tercoreng' oleh aksi brilian bintang RB Leipzig Dani Olmo, yang di laga ini mencetak hat-trick untuk membantu timnya mengangkat trofi.

Bayern Munich dipermak RB Leipzig

Harry Kane ukir debut dari bangku cadangan

Dani Olmo bersinar terang di laga ini

APA YANG TERJADI?

Debut Harry Kane berakhir mengecewakan sebagaimana Bayern Munich kalah telak 3-0 melawan RB Leipzig di ajang Piala Super Jerman yang digelar di Allianz Arena, Minggu (13/8) dini hari WIB tadi.

Di pertandingan semalam, Bayern yang bermain tanpa kiper Manuel Neuer kebobolan cepat di menit ketiga melalui sepakan jarak dekat Dani Olmo, sebelum aksi individunya kembali menggetarkan gawang kawalan Sven Ulreich jelang turun minum.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Bayern kemudian merespons dengan memasukkan Kane di menit ke-63 menggantikan Mathys Tel, tapi bintang Inggris yang ditebus mahal dari Tottenham Hotspur itu tidak mampu berbuat banyak dan malah Olmo menggenapi harinya dengan hat-trick berkat sepakan 12 pas lima menit berselang.

RB Leipzig akhirnya keluar sebagai juara, untuk sekaligus membalaskan kekalahan tahun lalu, di mana Bayern waktu itu sukses mengalahkan Leipzig lewat skor 5-3.

GAMBARAN BESAR

Kekalahan ini bukan akhir dari segalanya, dengan Bayern akan mengincar comeback di kompetisi domestik dan panggung Eropa, apalagi mereka kini memiliki Kane sebagai ujung tombak.

DALAM FOTO

Getty Images

Getty

TAHUKAH ANDA?

Hanya tiga pemain yang mampu mencetak hat-trick dalam pertandingan kompetitif melawan Bayern di Allianz Arena:

2018 - Dodi Lukebakio for Düsseldorf

2019 - Robert Glatzel for Heidenheim

2023 - Dani Olmo for RB Leipzig

BERIKUTNYA BUAT BAYERN?

Bayern akan memulai musim baru Bundesliga dengan melawat ke markas Werder Bremen pada Sabtu (19/8) dini hari WIB mendatang, selagi Kane diprediksi turun sebagai starter.