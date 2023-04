DEBAT: Penampilan Sibuk Southampton Buktikan Arsenal Tidak Punya Mental Juara Liga Primer Inggris

Arsenal mengalami pukulan telak dalam perburuan gelar Liga Primer pada Sabtu (22/4) dini hari WIB, dengan hasil imbang 3-3 atas Southampton.

Oh sayang, oh sayang, oh sayang.

Ini seharusnya merupakan pertandingan yang paling mudah dalam perebutan gelar Liga Primer bagi Arsenal. Sebaliknya, Southampton yang berada di peringkat terakhir akan merasa sedih karena harus meninggalkan London utara dengan hanya satu poin. The Saints memimpin 3-1 dengan hanya dua menit waktu normal tersisa, namun The Gunners membalas dengan dua gol di menit akhir.

Di sepanjang pertandingan, Arsenal kurang tenang dan kurang terkendali, dengan tekanan dari duel musim ini dengan Manchester City yang sangat berpengaruh. Apakah mereka cukup kuat untuk bangkit dan meraih sesuatu di Etihad Stadium pekan depan? Atau apakah ini membuktikan bahwa para pemain muda tidak memiliki mental juara?

