Roberto De Zerbi, pelatih Tottenham, memberi sinyal soal transfer "bom" di lini serang Spurs, sembari menegaskan bahwa aktivitas transfer klub pada musim panas ini baru rampung sekitar 60 persen, meski rekor transfer telah dipecahkan sebanyak dua kali hanya dalam periode ini saja.

Tottenham telah menggelontorkan 237 juta pound sterling untuk merekrut Sandro Tonali (100 juta pound sterling), Matheus Fernandes (85 juta pound sterling), dan Jan Paul van Hecke (52 juta pound sterling).

Klub juga mendatangkan Andy Robertson dan Marcos Senesi dengan status transfer bebas, setelah finis di posisi ke-17 Liga Primer Inggris dalam dua musim beruntun.

De Zerbi kini bertekad memperkuat lini serangnya sebelum musim depan bergulir, dan sumber surat kabar "Daily Mail" mengindikasikan bahwa kata "bom" yang disebut De Zerbi diyakini tidak merujuk pada Savinho, winger Manchester City yang juga tengah diincar Tottenham.

De Zerbi berkata: "Bursa transfer jelas belum berakhir, tetapi kami sudah menuntaskan 60 persen dari proyek kami di bursa transfer. Dan sekarang kami punya bom lain."

Menjawab pertanyaan apakah transfer itu sudah dekat untuk dirampungkan, setelah De Zerbi mengumpulkan sejumlah target di bursa transfer melalui negosiasinya dengan para petinggi Tottenham, ia menambahkan: "Saya harap begitu, tetapi ini jelas belum selesai."

Ia melanjutkan: "Kami menginginkan para penyerang, lalu kami menentukan posisi mereka. Biasanya saya tidak suka bekerja dengan rencana A, kemudian rencana B, lalu rencana C. Saya mulai dengan rencana A, lalu saya berhenti. Karena para pemain tidak sama. Tidak ada dua pemain yang identik."

De Zerbi juga mengungkapkan bahwa Djed Spence, yang tampil menonjol bersama timnas Inggris selama Piala Dunia, sebelumnya telah berbicara dengannya soal meninggalkan Tottenham musim panas ini, dan hal itu bertepatan dengan ketertarikan sejumlah pemain lain untuk hengkang, di antaranya Cristian Romero, Guglielmo Vicario, dan Lucas Bergvall.

De Zerbi berkata: "Di awal masa kerja saya, pada April, saya menggelar, entahlah, sejuta pertemuan empat mata, dan Romero serta Vicario menyampaikan gagasan mereka kepada saya. Saya berkata kepada mereka: 'Ya, bantu saya tetap mengapung, lalu saya akan membantu kalian untuk pergi. Jika kalian tidak membantu saya tetap mengapung, kalian akan tetap tenggelam bersama saya.'"