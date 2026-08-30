Roberto De Zerbi menilai bahwa mengubah mentalitas para pemain Tottenham merupakan tantangan terbesar yang dihadapinya, setelah Jamie Carragher, analis jaringan Sky Sports, menggambarkan awal musim tim tersebut sebagai "tidak mungkin lebih buruk lagi" menyusul kekalahan dari Newcastle.

Tottenham menelan kekalahan kedua secara beruntun dalam dua laga pertama Liga Primer Inggris, tanpa mencetak satu gol pun, sehingga menempati posisi juru kunci klasemen kompetisi, meski telah menggelontorkan 320 juta pound sterling di bursa transfer musim panas ini.

Tim asuhan De Zerbi menampilkan performa yang lebih baik daripada Newcastle hingga Anthony Elanga mencetak gol keunggulan pada pertengahan babak kedua, sebelum Tottenham gagal membalas, lalu kebobolan gol kedua setelah Yoane Wissa menyambar bola dari jarak dekat dan menceploskannya ke gawang.

Menanggapi pertanyaan apakah mentalitas merupakan masalah terbesar yang dihadapinya, De Zerbi berkata: "Anda benar, ya. Itu masalah terbesar, tantangan terbesar, dan tujuan terbesarnya adalah menemukan mentalitas yang tepat".

Ia menambahkan: "Sayangnya, Anda tidak bisa membeli mentalitas di bursa transfer. Sepak bola itu seperti sihir; Anda bisa mengubah banyak pemain dalam satu jendela transfer dan langsung menemukan keseimbangan, atau mungkin Anda membutuhkan lebih banyak waktu. Saya ingin mencapai tujuan ini dengan cepat, secepat mungkin, karena hal itu sangat menentukan untuk bermain sepak bola.

Ia melanjutkan: "Namun rencana klub dan proyeknya, serta apa yang kami lakukan untuk membangun kembali tim baru dengan pemain-pemain baru, merupakan rencana yang hebat dan proyek yang hebat, dan saya tidak memiliki keraguan sedikit pun soal hasil dari proyek ini".

De Zerbi kembali menegaskan bahwa musim ini akan berbeda dari dua musim sebelumnya bagi Tottenham, yang mengakhiri kompetisi di posisi ke-17 selama dua musim itu.

Ia menyambung: "Saya merasa kecewa dengan hasil ini, dan saya merasa prihatin terhadap para suporter serta lingkungan di sekitar klub, karena setelah dua kekalahan, mungkin sebagian orang mengira ini cerita yang sama, seperti yang terjadi pada dua musim lalu. Saya tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa bukan itu yang terjadi. Saya tidak bisa mengubah pendapat saya karena dua kekalahan.

Ia menuturkan: "Saya memiliki keyakinan besar, sangat besar, terhadap potensi para pemain tim saya. Pada akhirnya, ketika kami menjadi sebuah tim, ketika kami memperbaiki keselarasan antarpemain, ketika kami mengembangkan kualitas permainan, dan ketika kami memperbaiki ruang-ruang pertahanan, maka kelompok ini, baik saya yang menjadi pelatih maupun pelatih lain, tidak akan ada yang berubah, karena mereka adalah pemain-pemain yang bagus.

Ia menutup: "Saya merasa prihatin terhadap klub, karena mereka sedang membangun tim yang hebat, tetapi mungkin kami belum siap, karena banyak sekali alasan".



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