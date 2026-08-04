De Zerbi Masukkan Bintang Chelsea ke Radar Tottenham

Klub Tottenham Hotspur masuk dengan kuat ke jalur negosiasi untuk mendapatkan jasa penyerang asal Senegal, Nicolas Jackson, bintang klub Chelsea, setelah manajer Roberto De Zerbi menempatkannya sebagai salah satu prioritas untuk memperkuat lini serang tim menjelang bergulirnya kompetisi musim depan.

Surat kabar Inggris "Daily Mail" mengungkap bahwa manajemen Spurs serius mempertimbangkan nama Jackson sebagai opsi menyerang yang menonjol, meski kontak resmi dengan Chelsea belum dimulai. Indikasi yang ada menunjukkan bahwa klub London itu tidak keberatan melepas penyerangnya pada musim panas ini, terutama setelah sang pemain menjalani musim lalu dengan status pinjaman ke Bayern Munich, dan kini berada di luar rencana teknis Chelsea.

Chelsea telah menetapkan 65 juta pound sterling sebagai harga awal untuk melepas pemain internasional Senegal itu, di tengah persaingan yang diperkirakan datang dari klub Aston Villa yang sudah membuka jalur komunikasi awal dengan manajemen Chelsea untuk membahas kemungkinan merekrut sang pemain.

Ketertarikan Tottenham terhadap Jackson bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, sebab sang penyerang telah berada dalam pantauan klub sejak lama, jauh sebelum kedatangan De Zerbi untuk mengemban tugas teknis. Langkah ini datang setelah Tottenham pada awal bursa transfer fokus membenahi lini pertahanan dan memperkuat lini tengah, sebagai bagian dari rencana restrukturisasi tim secara menyeluruh yang dipimpin oleh pelatih asal Italia tersebut.