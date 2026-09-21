De Zerbi dikritik, tetapi memberi Tottenham libur sepekan untuk jeda internasional

Menjadi pusat kritik, tetapi sama sekali tidak khawatir. Roberto De Zerbi, manajer Tottenham, yang menjadi sorotan setelah awal musim yang comp0licato dan masih tanpa kemenangan di Premier League, memutuskan memberi libur penuh selama sepekan kepada para pemain yang tetap berada di London selama jeda internasional.





James Maddison, Conor Gallagher, Dominic Solanke, Tosin Adarabioyo, dan Marcos Senesi disebut sebagai pemain yang harus meningkatkan kondisi fisik. Namun, menurut laporan Telegraph, jeda itu sudah direncanakan bahkan sebelum kekalahan tersebut dan merupakan bagian dari strategi normal dalam mengelola skuad selama jeda internasional yang panjang.





Keputusan itu tentu saja menimbulkan tanda tanya di kalangan suporter, yang sangat marah dengan awal musim yang buruk ini, sejalan dengan beberapa musim terakhir. Ujian pertama akan datang pada 10 Oktober di markas Manchester United.