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De Zerbi cepat memberi hadiah kepada Marmoush di Tottenham

Tottenham Hotspur vs Newcastle United
Tottenham Hotspur
Newcastle United
Premier League
O. Marmoush
Inggris
Mesir

Pelatih asal Italia, Roberto De Zerbi, yang menangani Tottenham, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Newcastle pada Sabtu malam hari ini, dalam pekan kedua Premier League.

Pelatih asal Italia itu memberi kepercayaan kepada rekrutan anyar asal Mesir, Omar Marmoush, dengan menempatkannya di susunan pemain utama, setelah kepindahannya baru-baru ini dari Manchester City.

Tottenham berharap dapat menebus awal buruknya di Premier League, setelah kalah pada pekan pertama dari Brentford dengan skor telak tiga gol tanpa balas.

Berikut susunan pemain Tottenham:

Penjaga gawang: Antonin Kinsky

Premier League
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Premier League
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT

Pertahanan: Paul van Heck, van de Ven, Andy Robertson, Pedro Porro

Lini tengah: Rodrigo Bentancur, Matheus Fernandes, Sandro Tonali, Archie Gray

Lini depan: Mathys Tel, Omar Marmoush

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