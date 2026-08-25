PSV untuk sementara tampaknya tidak melanjutkan upaya merekrut Azzedine Ounahi. Media Spanyol pada Selasa masih melaporkan bahwa klub asal Eindhoven itu telah mengajukan tawaran resmi untuk gelandang Girona tersebut dan bahkan memimpin perburuan tanda tangannya, tetapi menurut Jeroen Kapteijns dari De Telegraaf, transfer itu saat ini tidak sedang dibahas.

Ounahi memang pernah masuk dalam daftar incaran PSV, demikian dikonfirmasi Kapteijns. Namun, kedatangan Kodai Sano dan Sven Mijnans membuat lini tengah klub Eindhoven itu pada dasarnya sudah terisi. Karena itu, saat ini tampaknya tidak ada ruang untuk mendatangkan gelandang Maroko tersebut.

Itu bertolak belakang dengan pemberitaan Mundo Deportivo. Surat kabar Spanyol itu sebelumnya pada Selasa melaporkan bahwa PSV telah mengajukan tawaran resmi untuk Ounahi. Berapa nilai tawaran tersebut masih belum jelas. Namun, disebut pasti bahwa PSV tidak bersedia membayar klausul pelepasan sebesar 25 juta euro.

Menurut Mundo Deportivo, PSV bahkan merupakan kandidat utama untuk merekrut Ounahi. Klub Eindhoven itu disebut sudah berbicara dengan Girona untuk menuntaskan transfer tersebut dan direktur teknik Earnest Stewart ingin bergerak cepat demi mendahului klub-klub lain yang juga berminat.

Pemberitaan itu kini dibantah oleh Kapteijns. “Ounahi memang sempat masuk dalam daftar di Eindhoven, tetapi sekarang sudah tidak lagi dibahas,” tulis jurnalis De Telegraaf tersebut.

Ounahi juga cukup santer dikaitkan dengan Ajax pada periode transfer ini. Di Amsterdam, ia bisa bereuni dengan pelatih Míchel, yang sebelumnya pernah bekerja dengannya di Girona. Hull City, Ipswich Town, dan Ittihad Club juga sempat disebut sebagai kemungkinan tujuan.

Menurut Kapteijns, PSV saat ini memiliki prioritas lain di bursa transfer. Klub Eindhoven itu masih mencari penguatan di posisi penyerang tengah dan sayap. Karena itu, kedatangan Ounahi untuk sementara tampaknya batal.