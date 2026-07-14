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De La Fuente dengan penuh keyakinan: Prancis menghadapi tim nasional terbaik di dunia

France vs Spain
France
Spain
World Cup
L. de la Fuente
Prancis
Spanyol
AS

Kebahagiaan meluap-luap di hati pelatih Spanyol setelah lolos ke final Piala Dunia

Pelatih tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, menggambarkan timnya sebagai tim yang luar biasa, setelah lolos ke final Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa Los Matadores masih memiliki satu langkah lagi yang harus dilalui.

Timnas Spanyol tampil dominan dan mengalahkan Prancis (2-0) pada Selasa malam di Stadion Dallas, dalam pertandingan semifinal Piala Dunia.

Dengan demikian, tim La Furia Roja Spanyol memastikan tempatnya di final Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung Minggu mendatang, sambil menunggu pemenang dari semifinal lainnya antara Inggris dan Argentina.

De la Fuente mengatakan dalam pernyataannya setelah pertandingan: “Sulit untuk menggambarkan perasaan ini, tapi saya mengerti bahwa ini mirip dengan kebahagiaan. Saya ingin mengatakan bahwa tim ini luar biasa, dan kami ingin terus maju serta mencapai yang terbaik; masih ada satu langkah lagi yang harus kami tempuh.”

Ia menambahkan, seperti dilansir jaringan “Foot Mercato” Prancis: “Merupakan tanggung jawab besar bagi kami untuk berada di final Piala Dunia. Ini adalah kehormatan besar yang hanya dinikmati oleh segelintir orang, dan kami harus menikmati setiap momennya.”

World Cup
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France
FRA
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TBD
TBD
World Cup
Spain crest
Spain
ESP
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TBD
TBD

Dia melanjutkan: “Kami memulai empat tahun lalu dengan visi yang jelas, dan visi itulah yang membawa kami ke posisi saat ini, itulah sebabnya kami sangat bahagia.”

Ketika ditanya mengenai kemenangan timnas Prancis yang menjadi favorit terkuat untuk menjuarai Piala Dunia, ia menjelaskan: “Tentu saja, kami sudah membicarakannya di ruang ganti, kami akan menghadapi salah satu tim terbaik di dunia, tetapi di sisi lain, mereka juga akan menghadapi tim terbaik di dunia. Para pemain ini benar-benar layak mendapatkannya; mereka memadukan dedikasi dan bakat, serta telah membuat tugas-tugas sulit tampak mudah. Saya merasa sangat bangga dan bahagia.”

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