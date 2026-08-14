Gelandang Barcelona, pemain asal Belanda Frenkie de Jong, melancarkan serangan tajam untuk membantah rumor yang beredar tentang dirinya belakangan ini, seraya mengungkapkan kemarahannya yang besar terhadap berita palsu yang merusak citranya.

Pernyataan De Jong itu disampaikan dalam sebuah wawancara yang dilakukannya dengan media resmi klub Catalan tersebut untuk menjelaskan perkembangan pemulihan cederanya serta menanggapi laporan-laporan yang dipublikasikan tentang dirinya dalam beberapa pekan terakhir.

De Jong berkata: "Saya baik-baik saja, tetapi saya merasa ada banyak keributan di sekitar saya, banyak berita palsu dan hal-hal semacam itu, dan ini mengganggu saya," seraya menjelaskan bahwa tujuannya dari wawancara ini adalah untuk "menjelaskan beberapa hal".

Pemain Belanda itu menambahkan: "Saya sudah tujuh tahun berada di klub ini, dan bermain untuk Barcelona selalu menjadi impian saya. Saya masih memiliki mimpi-mimpi yang ingin saya wujudkan di sini, dan kami masih memiliki target-target besar."

Mengenai cederanya, bintang Belanda itu mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam dengan berkata: "Saya sangat tersiksa dengan semua ini. Ini sangat mengganggu saya dan membuat saya sangat frustrasi, karena hal yang paling saya sukai adalah bermain sepak bola, khususnya bersama Barcelona dan tim nasional. Oleh karena itu, ketika saya cedera, hal ini sangat mengganggu saya."

De Jong mengungkap detail cederanya dengan menjelaskan bahwa hal itu terjadi akibat sebuah insiden dalam latihan, di mana ia berkata: "Seseorang jatuh menimpa saya dan saya mengalami masalah kecil di lutut. Kami melakukan pemeriksaan dan hasilnya menunjukkan adanya masalah kecil, dan semua orang tahu itu. Mereka memberi tahu saya bahwa saya bisa terus bermain, bahwa saya akan merasakan sedikit ketidaknyamanan dan sedikit rasa sakit, tetapi saya bisa terus bermain dan kondisinya tidak akan memburuk." Ia menegaskan bahwa dirinya menerima jaminan mengenai cedera tersebut tidak akan bertambah parah.

De Jong memaparkan alasan-alasan mengapa ia terus tampil meski cedera, dengan berkata: "Saya terus bermain karena saya mencintai sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah mimpi, dan saya akan selalu melakukan segala yang saya bisa untuk ikut serta. Saya telah sering melakukan hal itu bersama Barcelona, dan itulah yang saya lakukan." Ia menunjukkan bahwa setelah Piala Dunia ia terus berkomunikasi dengan klub dan kembali menjalani pemeriksaan baru, di mana ia menyatakan: "Kami melakukan pemeriksaan dan hasilnya menunjukkan bahwa cederanya menjadi lebih serius daripada saat saya menjalani pemeriksaan di Amerika Serikat. Itu sangat berat karena saya tidak mengharapkannya, dan tidak ada seorang pun yang mengharapkannya."

Pemain Belanda itu saat ini menjalani program rehabilitasi bersama para spesialis fisioterapi sesuai rencana yang disepakati bersama klub, dan ia berkata dalam hal ini: "Kami membuat sebuah rencana yang diketahui semua orang dan disetujui semua orang," sebelum ia kembali menyinggung laporan-laporan yang dipublikasikan seputar cederanya dengan berkata: "Saya melihat ada banyak hal yang dikatakan dan itu tidak benar."

Gelandang Barcelona itu mengakui dirinya terpengaruh oleh laporan-laporan pers tersebut: "Ya, ini memengaruhi saya, saya marah dan terganggu," seraya membedakan antara opini seputar sepak bola dan berita yang ia nilai palsu dengan berkata: "Orang-orang berhak menyampaikan pendapat mereka. Jika mereka berkata: Frenkie pemain buruk, atau Frenkie tidak memiliki level yang cukup untuk bermain di Barcelona, saya mungkin setuju atau tidak setuju dengan mereka, dan saya rasa mereka keliru, tetapi itu urusan lain."

De Jong melanjutkan pembicaraannya dengan mengingatkan tentang rumor palsu dengan berkata: "Tetapi sekarang mereka menyebarkan banyak hal yang tidak benar, dan saya perhatikan bahwa hal itu merusak citra saya dan memengaruhi cara sebagian orang berpikir tentang saya."

Bintang Barcelona itu melontarkan tuduhan langsung kepada jurnalis Gerard Romero karena salah satu informasi yang sangat mengganggunya, dengan berkata: "Ia mengatakan bahwa saya menolak bermain melawan Atletico Madrid di Liga Champions tahun lalu, dan itu sama sekali tidak benar. Itu bohong, dan sama sekali tidak benar."

Pemain internasional Belanda itu mengecam narasi tersebut dengan menegaskan: "Impian saya adalah bermain untuk Barcelona, khususnya laga-laga besar di Liga Champions, dan tentu saja saya ingin bermain. Semua orang ingin memainkan laga-laga ini, dan saya tidak mengerti bagaimana bisa dikatakan bahwa saya menolak bermain."

Gelandang Belanda itu membantah adanya perselisihan dengan pelatihnya, Hansi Flick, dengan berkata: "Ia mengatakan bahwa hubungan saya dengan pelatih sangat buruk, dan itu sama sekali tidak benar. Hubungan saya dengan pelatih sangat baik dan saya banyak berbicara dengannya. Kalian bisa bertanya kepada pelatih tentang semua ini."

De Jong menolak klaim-klaim yang membicarakan memburuknya hubungannya dengan manajemen klub, di mana ia berkata: "Mereka mengatakan bahwa hubungan saya dengan klub buruk, dan itu juga tidak benar, karena saya banyak berbicara dengan para petinggi klub, para pengurus, dan lainnya. Saya bisa mengatakan bahwa hubungan saya dengan klub sangat baik sekali."

Gelandang bintang itu menanggapi laporan-laporan yang mengklaim dirinya dijatuhi sanksi oleh Barcelona, dengan menjelaskan: "Itu juga yang dikatakan Gerard Romero. Saya ingin menyebutkannya karena saya rasa ia telah melontarkan lebih banyak kebohongan di masa lalu, tetapi saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Ia harus memahami bahwa jika ia menyebarkan hal-hal yang tidak benar, maka saya akan tampil dan mengungkapkannya sendiri."