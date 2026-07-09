Davis memperpanjang kontraknya dengan Udinese, namun ada Milan

Udinese dan Keinan Davis tetap bersama. Berikut pernyataan resmi dari klub asal Friuli tersebut: "Babak baru yang akan ditulis bersama dengan rentetan gol: Udinese dan Keinan Davis tetap bersama. Penyerang asal Inggris itu telah memperpanjang kontraknya dengan klub hingga 30 Juni 2031".





ALTERNATIF UNTUK GIMENEZ - Sementara itu, pergerakan bursa transfer di Milan terus berlanjut: kemarin, di markas klub, berlangsung pertemuan dengan jajaran petinggi Udinese: penyerang asal Inggris kelahiran 1997 ini menjadi opsi konkret jika Santiago Gimenez dilepas, mengingat karakteristik permainannya disukai oleh Ruben Amorim.