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Udinese Calcio v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

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Davis memperpanjang kontraknya dengan Udinese, namun ada Milan

Udinese
Transfers
AC Milan

Udinese dan Keinan Davis tetap bersama. Berikut pernyataan resmi dari klub asal Friuli tersebut: "Babak baru yang akan ditulis bersama dengan rentetan gol: Udinese dan Keinan Davis tetap bersama. Penyerang asal Inggris itu telah memperpanjang kontraknya dengan klub hingga 30 Juni 2031".


ALTERNATIF UNTUK GIMENEZ - Sementara itu, pergerakan bursa transfer di Milan terus berlanjut: kemarin, di markas klub, berlangsung pertemuan dengan jajaran petinggi Udinese: penyerang asal Inggris kelahiran 1997 ini menjadi opsi konkret jika Santiago Gimenez dilepas, mengingat karakteristik permainannya disukai oleh Ruben Amorim.

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