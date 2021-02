'Brutal' - Kartu Merah David Luiz Dalam Wolverhampton Wanderers Vs Arsenal Picu Perdebatan

Arsenal sempat berada dalam kendali penuh melawan Wolverhampton Wanderers di Molineux pada Rabu (3/2) dini hari WIB, sebelum David Luiz kembali menjadi pusat kontroversi.

The Gunners unggul satu gol berkat upaya solo Nicolas Pepe tetapi pertandingan berbalik arah menjelang babak pertama berakhir.

Willian Jose bergerak di belakang pertahanan The Gunners dan Luiz tertinggal dalam langkah saat striker Wolves itu bersiap untuk menyerang.

Bek Brasil itu tampaknya menjepit Jose saat ia berlari ke arah gawang, membuat pemain yang baru saja direkrut dari Real Sociedad itu jatuh.

Craig Pawson dengan cepat memberi Wolves hadiah penalti dan mengeluarkan kartu merah untuk Luiz dan setelah tinjauan VAR, keputusan keduanya semakin dikuatkan.

Ruben Neves mengonversi tendangan penalti dan memastikan pertandingan berlanjut ke paruh kedua dengan skor 1-1.

Situasinya menjadi lebih buruk bagi The Gunners di babak kedua, dengan Joao Moutinho memberi Wolves keunggulan di menit ke-49 melalui tendangan menakjubkan dari jarak jauh.

Bernd Leno kemudian membuat kesalahan besar dengan keluar dari kotaknya dan memegang bola, memaksa Pawson untuk mengeluarkan kartu merah kedua dan membuat Arsenal bermain dengan sembilan orang.

The Gunners akhirnya kalah 2-1 dari pasukan Nuno Espirito Santo, yang memenangkan pertandingan Liga Primer Inggris untuk pertama kalinya sejak 15 Desember.

"Keputusan yang luar biasa untuk mengusir Luiz."

"Secara real time, dapat dimengerti bahwa Craig Pawson mengira itu kartu merah, tetapi VAR seharusnya langsung menganulirnya."

"Tidak ada niat dari Luiz, ia tidak mencoba melakukan tekel. Yang diperlukan hanyalah melihat tayangan ulang dan jelas bahwa kontak - jika Anda bisa menyebutnya begitu - datang saat Willian Jose menarik kakinya kembali dari posisi menendang dan memotong arah lutut Luiz."

"Arsenal, yang telah bermain sangat baik sampai saat itu, jelas merasa sangat dirugikan."

Luiz kini telah mendapatkan tiga kartu merah dan menyebabkan enam penalti sejak bergabung dengan Arsenal pada Agustus 2019 - catatan keduanya tertinggi di Liga Primer.

Tapi ada banyak perdebatan seputar pengusirannya yang terakhir. Beberapa percaya wasit Pawson mengeluarkan keputusan yang tepat, yang lain berpikir memang layak penalti namun kartu merahnya berlebihan, sementara ada juga yang mengatakan itu sama sekali bukan pelanggaran.

