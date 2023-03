David De Gea MENOLAK Tawaran Perpanjangan Kontrak Manchester United

Kiper asal Spanyol David de Gea dikabarkan menolak tawaran perpanjangan kontrak Manchester United.

De Gea akan menjadi agen bebas di musim panas

Sang kiper menolak tawaran perpanjangan kontrak United

Harus dipotong gaji untuk melanjutkan karier di Old Trafford

APA YANG TERJADI? Kontrak penjaga gawang asal Spanyol itu di Manchester United akan berakhir pada Juni 2023. Menurut The Athletic, De Gea telah menolak tawaran perpanjangan kontrak pertama yang diajukan oleh Manchester United, tetapi klub akan terus bernegosiasi dengan harapan mencapai kesepakatan.

GAMBARAN UMUM: De Gea saat ini adalah penjaga gawang dengan bayaran tertinggi di dunia dengan gaji per pekan lebih dari £375 ribu, tetapi sangat menyadari bahwa pada usia 32 tahun, ia tidak dapat terus meminta pembaruan kontrak dengan angka yang sama dan harus puat dengan pemangkasan gaji. Laporan tersebut juga mengatakan bahwa klub telah membuat "proposal yang bagus" untuk De Gea tetapi sang pemain tidak yakin dengan tawaran tersebut dan merasa bahwa gaji barunya tidak sesuai dengan penampilannya di lapangan.

APA LAGI: Meskipun sempat goyah di awal kepemimpinan Ten Hag, blunder ketika kalah 4-0 dari Brentford, ia telah terbukti menjadi sosok penting di klub dan penyelamatannya untuk menghentikan upaya Kelechi Iheanacho dalam kemenangan 3-0 United atas Leicester City dinobatkan sebagai Save of the Month Liga Primer untuk bulan Februari. Manajer asal Belanda tersebut terkesan dengan peningkatannya selama musim ini dan ia masih ingin bekerja sama dengan sang kiper di Old Trafford karena De Gea merupakan salah satu pemain kunci untuk mencapai kesuksesan.

DALAM FOTO:

Getty Images

Getty Images

Getty

APA SELANJUTNYA UNTUK DE GEA? Sang penjaga gawang akan kembali beraksi untuk Manchester United ketika menghadapi Newcastle United di St James Park di Liga Primer, Minggu (2/4) malam WIB.