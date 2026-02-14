‘Datar, lambat, dan tidak bagus!’ - Pep Guardiola yang blak-blakan mengkritik Manchester City yang ‘membosankan’ setelah kemenangan susah payah di Piala FA melawan Salford City

The Blues unggul lebih dulu di awal pertandingan, tetapi bukan karena kejeniusan kreatif mereka sendiri. Sebaliknya, mereka mendapat keuntungan di menit keenam ketika Alfie Dorrington memasukkan bola ke gawangnya sendiri, memberikan keunggulan 1-0 bagi tuan rumah. Alih-alih terus menekan dan menghancurkan lawan mereka dari divisi bawah, City malah mundur ke ritme lambat yang membuat frustrasi penonton tuan rumah dan jelas membuat manajer mereka di pinggir lapangan marah. Selama periode yang cukup lama, perbedaan level dalam piramida sepak bola hampir tidak terlihat saat Salford mampu menahan serangan juara treble.

Pep menolak menggunakan kelelahan sebagai alasan

Menjelang pertandingan, Guardiola telah terbuka tentang sifat tak kenal lelah dari kalender sepak bola. City secara efektif telah bermain dua kali seminggu sepanjang musim, ditambah dengan tekanan psikologis yang besar dari persaingan gelar Premier League yang ketat melawan Arsenal dan Liverpool. Namun, saat menghadapi media setelah peluit akhir, manajer City menolak untuk bersembunyi di balik kelelahan pemainnya sebagai alasan penampilan yang kurang memuaskan.

Guardiola melakukan analisis pasca-pertandingan dengan tajam, menyarankan para pemainnya gagal memahami persyaratan taktis pertandingan. "Kami tidak membaca ruang-ruang di mana kami berada," katanya. "Ruang-ruang dalam serangan bergantung pada cara mereka bertahan, dan kami tidak membacanya. Kami menghabiskan banyak waktu untuk membuat prosesnya sedikit lebih cepat dari itu. Berita baiknya [adalah] kami lolos. Itu saja. Akan menyenangkan bagi saya untuk mengatakan bahwa secara mental kami lelah, kami capek. Dua atau tiga minggu terakhir memang berat karena berbagai alasan, tapi itu pekerjaan kami. Kami harus melakukan apa yang harus kami lakukan. Kalender mengatakan kami harus bermain setiap beberapa hari. Kami hanya tidak membaca di mana ruang-ruang itu berada, dan itulah mengapa segalanya menjadi datar, lambat, dan tidak baik."

Penandatanganan Januari menyelamatkan hari

Dengan skor yang masih ketat 1-0 dan Salford yang semakin percaya diri, Guardiola terpaksa mengandalkan bangku cadangan untuk menyuntikkan kualitas yang sangat dibutuhkan. Hal ini menyoroti pentingnya aktivitas City di bursa transfer musim dingin, karena investasi besar diperlukan untuk mengalahkan tim-tim kecil. Baru pada menit ke-81 hasil pertandingan akhirnya dipastikan, saat Marc Guehi mencetak gol kedua dan secara efektif mengakhiri impian Salford untuk menciptakan kejutan bersejarah.

Perjuangan untuk menembus pertahanan tim Liga Dua akan menjadi peringatan bagi beberapa pemain inti yang gagal memanfaatkan kesempatan mereka. Meskipun statistik menunjukkan City menguasai bola, mereka kekurangan ketajaman yang biasanya identik dengan tim Guardiola. Manajer hanya merasa puas pada sepuluh menit terakhir pertandingan. Setelah gol kedua tercipta, ketegangan menghilang, tetapi 80 menit sebelumnya sudah meninggalkan rasa pahit di mulut manajer.

Jalan menuju putaran kelima dan seterusnya

Meskipun kemenangan ini dianggap "membosankan", ambisi Manchester City untuk meraih trofi di berbagai kompetisi tetap hidup. Undian putaran kelima Piala FA dijadwalkan pada Senin malam, berlangsung sebelum pertandingan Piala FA antara Macclesfield dan Brentford. City akan memantau hasil undian dengan cermat saat mereka berusaha menavigasi jalan kembali ke Wembley, meskipun mereka tahu tidak boleh lagi menampilkan performa sejelek ini jika ingin mempertahankan gelar mereka.

Jadwal tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, dengan komitmen Eropa juga semakin mendekat. The Blues saat ini sedang menanti untuk mengetahui lawan mereka di babak 16 besar Liga Champions, yang akan ditentukan setelah pertandingan playoff antara Inter dan Bodo/Glimt, serta Real Madrid dan Benfica pada akhir bulan ini. Bagi Guardiola, fokus tetap pada mencari konsistensi dan memastikan timnya memulihkan ketajaman taktis mereka sebelum fase krusial musim ini benar-benar dimulai.