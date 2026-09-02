Datang dari Atletico, Real Madrid rekrut pemain baru

Real Madrid memastikan kesepakatan untuk mendatangkan bakat baru yang berasal dari barisan rival mereka, Atletico Madrid, dalam sebuah transfer baru yang mencerminkan berlanjutnya perpindahan pemain antara akademi dua kubu ibu kota Spanyol dalam beberapa tahun terakhir.

Jorge Rajado, winger berusia 20 tahun, mengunggah sebuah foto melalui akun "Instagram"-nya yang memperlihatkan dirinya mengenakan jersey Real Madrid, sebagai isyarat jelas atas rampungnya kepindahannya ke klub kerajaan itu, hanya beberapa hari setelah pengumuman kepergiannya dari Atletico Madrid.

Sebelumnya, surat kabar Spanyol "AS" mengungkap bahwa Real Madrid bergerak agresif untuk merekrut Rajado, setelah pemain itu memutus kontraknya dengan Atletico usai 11 tahun yang dihabiskannya di dalam klub, sehingga ia semakin dekat untuk pindah ke sang rival.

Pesan perpisahan Rajado kepada Atletico menegaskan berakhirnya perjalanannya bersama klub, ketika ia berkata: "Telah tiba waktunya untuk berpamitan kepada Atletico Madrid".

Pemain itu menambahkan: "Sulit bagi saya menjelaskan apa yang saya rasakan, karena saya datang ke sini saat masih anak-anak, dan praktis tumbuh besar di dalam klub ini. Saya menghabiskan bagian yang sangat penting dari hidup saya di sini, dan saya membawa serta banyak hal dan kenangan".

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Ia melanjutkan melalui Instagram: "Saya menjalani momen-momen indah dan momen lain yang tidak demikian, tetapi saya belajar dari setiap momen itu. Dan yang paling penting bagi saya adalah orang-orang yang saya temui selama tahun-tahun ini, mulai dari rekan setim, pelatih, dan setiap orang yang bersama saya dalam keseharian".

Rajado menyampaikan terima kasih kepada setiap orang yang membantunya dan memercayainya sepanjang perjalanannya, seraya menegaskan: "Tidaklah mudah meninggalkan tempat yang telah menjadi rumah saya selama 11 tahun, tetapi saya juga pergi dengan rasa bangga yang luar biasa karena telah mengenakan jersey ini dan membela lambang ini".

Ia menutup pesannya dengan mengatakan: "Terima kasih atas segala yang telah kalian berikan kepada saya selama tahun-tahun ini. Saya akan membawa serta banyak kenangan, dan yang terpenting, banyak orang yang tidak akan pernah saya lupakan".



Rajado musim lalu tampil dalam 16 pertandingan bersama Atletico Madrid "C", mencetak 4 gol di dalamnya, serta menonjol bersama tim di Liga Champions Eropa untuk pemain muda, dan mencetak satu gol serta satu tendangan penalti yang menentukan.

Kepindahan Rajado menambahkan nama baru ke dalam daftar pemain yang berpindah antara akademi Atletico Madrid dan sekolah Real Madrid, setelah kesepakatan damai antara kedua klub berakhir pada tahun 2022.

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