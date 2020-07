Klub Spanyol Rekrut Pemain Keturunan Indonesia Darren Sidoel

ℹ️ Córdoba CF ha llegado a un acuerdo con el jugador Darren Sidoel (@darren.sidoel) para su incorporación al primer equipo cordobesista. El centrocampista firma hasta final de temporada, con un año más opcional. . Formado en la cantera del Ajax, Darren Devlin Sidoel (Den Haag, Países Bajos, el 10 de marzo de 1998) es un mediocentro con buenas características defensivas, aunque es versátil y con gran calidad técnica, lo que le permite jugar también como mediocentro organizador. También ha jugado como lateral derecho ocasionalmente. Ha participado en todas las selecciones inferiores hasta sub 18 con Holanda. Procede del Arda Kardzhali, de la primera división búlgara. . El Córdoba CF le da la bienvenida a El Arcángel y le desea todo el éxito defendiendo la blanquiverde.

