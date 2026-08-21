Klub Al-Shabab hari Jumat ini secara resmi mengumumkan perekrutan pemain internasional Ghana, Thomas Partey, selama periode bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, sehingga gelandang veteran itu menjadi rekrutan terbaru "Sang Singa" dalam persiapan menyambut musim baru, sebagai langkah yang ditujukan untuk memperkuat tim dengan elemen yang memiliki pengalaman besar di level Eropa maupun internasional.

Al-Shabab mengungkap transfer tersebut melalui akun resminya di platform "X", lewat sebuah klip video yang mengusung kalimat: "Bintang dunia menyinari utara ibu kota, dari tanah emas di jantung belantara Afrika", sehingga dengan itu klub mengumumkan bergabungnya pemain Ghana tersebut ke skuadnya setelah menuntaskan seluruh prosedur terkait transfer ini.

Partey tiba di ibu kota Riyadh pada Kamis malam, di mana sejumlah pejabat klub Al-Shabab menyambut kedatangannya, sebelum ia menuju rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis, guna menyelesaikan prosedur resmi yang mendahului pengumuman kontraknya.

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Partey berusia 33 tahun dan memiliki perjalanan panjang di lapangan-lapangan Eropa, setelah mengenakan seragam klub-klub ternama, yang paling menonjol Atletico Madrid asal Spanyol dan Villarreal, di samping Arsenal asal Inggris, sehingga Al-Shabab mendapatkan pemain yang memiliki pengalaman luas di kompetisi-kompetisi besar serta kemampuan menghadapi tekanan pertandingan.

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Sepanjang musim lalu, gelandang Ghana itu tampil dalam 32 pertandingan bersama Villarreal di berbagai kompetisi, tanpa mencetak gol atau memberikan satu pun assist, ia juga tampil bersama timnas negaranya di ajang Piala Dunia 2026, sebelum memutuskan menjalani petualangan baru di luar Eropa lewat gerbang Liga Roshn.

Al-Shabab berharap pengalaman Partey memberi tambahan kekuatan bagi tim sepanjang musim baru, terutama karena ia memiliki rekam jejak yang kaya akan pertandingan di level tertinggi, sementara klub bertaruh pada pengalaman teknis dan personalnya untuk berkontribusi membangun tim yang lebih kuat dan mampu bersaing serta memperbaiki citranya pada fase mendatang.