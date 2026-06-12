Dari siapa? Kokorilla menepati janji dengan tato yang tak terduga

Bek kiri tim nasional Spanyol, Marc Cucurella, menegaskan bahwa jika berhasil menjuarai Piala Dunia 2026, ia akan membuat tato untuk pelatih La Roja, Luis de la Fuente.

Sebelumnya, Cucurella telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mewarnai rambutnya menjadi merah jika berhasil meraih gelar Euro, yang telah ia lakukan pada tahun 2024.

Timnas Spanyol berada di Grup H, bersama Arab Saudi, Uruguay, dan Cape Verde.

Kokorilla mengatakan dalam wawancara dengan program Partidazo de COPE, yang dilansir surat kabar Mundo Deportivo, "Jika kami memenangkan Piala Dunia, saya akan membuat tato wajah Luis de la Fuente, berukuran kecil, tapi saya pikir itu akan menjadi kenangan yang indah."

Dia menambahkan, "Di otot bisep? Lokasi tato itu harus dipikirkan. Saya setuju untuk ditato, tapi nanti kita tentukan tempat yang tepat."

Dia melanjutkan, "Saya tidak ingin membicarakan masa depan saya saat ini, saya bahagia di Chelsea, tapi sudah beberapa waktu ini saya tidak ingin memikirkan apa pun. Saya ingin menikmati momen ini, karena ini mungkin Piala Dunia pertama dan terakhir saya."