Para pendukung Real Madrid berharap-harap cemas menanti sebuah transfer terakhir di bursa musim panas, meski pelatih Jose Mourinho menegaskan bahwa klub tidak menunggu kesepakatan baru apa pun, baik dari sisi pemain yang datang maupun yang pergi.

Menurut jaringan Defensa Central, berdasarkan sebuah jajak pendapat, sebagian besar pendukung Real Madrid menilai bahwa tim membutuhkan penguatan tambahan di lini pertahanan.

Pertanyaan yang diajukan Defensa Central kepada para pembaca adalah "Apakah Florentino harus merekrut Bastoni di jam-jam terakhir bursa transfer?".

Pilihan "ya" meraih 77% suara, berbanding 23% yang memilih "tidak", yang menunjukkan bahwa sebagian besar pendukung Real Madrid menilai tim membutuhkan seorang bek tengah, dan pilihan mereka adalah Bastoni, pemain Inter Milan yang nilainya mencapai 65 juta euro.

Sebenarnya hal ini tidak mengejutkan siapa pun, terutama karena meskipun benar bahwa tim Jose Mourinho membutuhkan seorang gelandang istimewa yang mampu menciptakan permainan, kenyataannya menunjukkan bahwa lini pertahanan adalah area yang paling terdampak cedera dalam beberapa tahun terakhir.

Selain itu, Antonio Rudiger, yang kontraknya berlaku hingga Juni 2027, tidak lagi memiliki kesiapan fisik seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sementara Eder Militao masih dalam proses pemulihan dari masalah terakhirnya, yang membuat hal ini menjadi sakit kepala yang nyata bagi manajemen Real Madrid.

Namun, masalahnya terletak pada kenyataan bahwa Real Madrid tidak memiliki slot kosong dalam skuadnya, dan satu-satunya opsi yang tersedia adalah kepergian Raul Asencio, yang menyadari bahwa dirinya tidak masuk dalam rencana Mourinho, tetapi ia memilih untuk bertahan di klub.

Oleh karena itu, meskipun Mourinho menyatakan bahwa bursa transfer sudah tertutup baginya, hasil jajak pendapat dengan jelas menunjukkan bahwa para pendukung Real Madrid menilai tim masih membutuhkan satu transfer pemain bertahan terakhir, dan Bastoni berada di puncak daftar keinginan mereka.

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