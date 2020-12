Dari Seluruh Dunia! Mesut Ozil Banjir Tawaran

Dr Erkut Sogut, agen Mesut Ozil, mengatakan kliennya telah mendapat tawaran bermain dari seluruh dunia namun dia menegaskan bintang berusia 32 itu akan menuntaskan kontrak bersama the Gunners.

Mantan playmaker itu belum pernah memperkuat tim sejak Maret 2020 dan namanya tidak masuk dalam skuad di Liga Primer Inggris maupun Liga Europa.

Belakangan Mikel Arteta mengisyaratkan bakal memainkan lagi Ozil pada awal Februari nanti saat semua tim Liga Primer mendaftarkan ulang pemain.

Kontrak Ozil sendiri akan habis pada musim panas tahun depan dan dia dipastikan bebas berbicara dengan tim luar Inggris manapun pada Januari.

Belakangan dia gencar dihubungkan dengan raksasa Turki Fenerbahche. Dr Sogut membenarkan pembicaraan awal namun bersikeras tipis kemungkinan transfer terjadi pada Januari.

"Mesut masih punya enam bulan kontrak di Arsenal. Dia merindukan sepakbola, dan sedang bekerja keras untuk kembali mengenakan jersey Arsenal. Dia tidak akan berhenti bekerja," ujarnya di Fanatik.

"Saya akan melihat opsi dari . Ya, kami sudah bertemu dengan mereka. Kami sudah bertatap muka secara langsung dengan petinggi klub. Tetapi kami belum bisa membahas transfer secara resmi sebelum Januari. Kami telah menerima tawaran untuk Ozil dari seluruh dunia. Minat Fenerbahche juga telah kami sadari."

"Tetapi tidak ada satupun yang bisa mengubah pendirian Mesut. Dengan situasi seperti sekarang, dia akan menuntaskan waktunya di Arsenal."

