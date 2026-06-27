Dari satu wabah ke wabah lainnya... Mimpi buruk baru melanda Spanyol

Tim nasional Spanyol tengah dilanda kekhawatiran yang semakin meningkat terkait kondisi pemain sayapnya, Nico Williams, setelah ia mengalami cedera otot baru pada menit-menit terakhir pertandingan melawan Uruguay di Piala Dunia 2026, di tengah kekhawatiran nyata bahwa cedera tersebut dapat mengakhiri perjalanannya di turnamen ini.

Meskipun Spanyol kini hampir memastikan lolos ke babak 32 besar, perhatian segera beralih ke kondisi fisik Williams, yang meninggalkan lapangan dengan tertatih-tatih jelas akibat rasa sakit di kaki kanannya. Ia juga tampak cemas segera setelah pertandingan berakhir, demikian dilaporkan surat kabar “Marca”.

Pelatih kepala Luis de la Fuente membahas cedera sang pemain dalam konferensi pers, dengan mengatakan: “Kita harus menunggu untuk mengetahui sifat cedera tersebut. Pemain tersebut merasakan sedikit ketidaknyamanan, dan hal ini mungkin disebabkan oleh kelelahan atau terlalu sering bermain. Kita akan menunggu hasil pemeriksaan medis.”

Pemeriksaan medis diperkirakan akan menentukan seberapa serius cedera tersebut dalam beberapa jam ke depan, namun perkiraan awal tampaknya tidak menggembirakan, karena Nico Williams mungkin akan bergabung dengan daftar pemain yang absen, termasuk Yeremi Pino, yang menurut pemeriksaan awal mengalami cedera parah pada tulang selangka saat menghadapi Uruguay.

Williams sebenarnya sudah menjalani program medis khusus sebelum Piala Dunia dimulai, dengan tujuan mengendalikan masalah fisiknya, yang tercermin pada performanya; ia belum tampil seperti biasanya dalam pertandingan-pertandingan turnamen sejauh ini.

Perkembangan ini semakin memperumit perhitungan De la Fuente di lini depan, karena absennya dua pemain sayap sekaligus akan sangat membatasi opsi serangannya. Yang tersisa baginya hanyalah Víctor Muñoz, yang juga sedang menjalani pemantauan medis karena beberapa masalah fisik, serta Ferran Torres, yang mahir bermain di sayap, namun belakangan ini lebih sering berperan sebagai penyerang murni daripada mengisi posisi sayap.