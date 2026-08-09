Paris Saint-Germain secara resmi mengumumkan pada hari Minggu ini perekrutan bek kiri internasional Prancis, Lucas Digne, berusia 33 tahun, yang datang dari klub Inggris Aston Villa, dengan kontrak berdurasi 3 tahun hingga musim panas 2029, dalam transfer yang nilainya diperkirakan sekitar 7 juta euro. Dengan demikian, pemain tersebut kembali ke ibu kota Prancis setelah 10 tahun meninggalkannya, dan menjadi transfer musim panas ketiga bagi sang juara Eropa saat ini.

Menurut pernyataan klub asal Paris tersebut, Digne akan mengenakan kostum bernomor 12, sebagaimana disebutkan dalam pernyataan itu: "Paris Saint-Germain dengan senang hati mengumumkan kembalinya Lucas Digne. Bek internasional Prancis tersebut telah menandatangani kontrak dengan klub ibu kota ini yang berlaku hingga tahun 2029," dalam langkah yang bertujuan memperkuat posisi bek kiri dan menyediakan pengganti berpengalaman bagi pemain Portugal, Nuno Mendes.

Transfer Digne datang setelah bergabungnya kiper ketiga Alessandro Longoni, dan penyerang Prancis Magnes Akliouche pada hari Kamis lalu, dalam rangka rencana pelatih Luis Enrique dan direktur olahraga Luis Campos untuk memperkuat skuad tim menjelang dimulainya musim baru.

Perekrutan Digne dianggap sebagai transfer yang menarik dari sisi finansial; klub asal Paris tersebut memanfaatkan nilai klausul pelepasan dalam kontraknya dengan Aston Villa yang mencapai sedikit di bawah 10 juta euro, sehingga bisa merekrut pemain dengan pengalaman luas dengan biaya yang masuk akal mengingat rekam jejaknya yang gemilang di level tertinggi.

Selama empat tahunnya di Birmingham sejak Januari 2022, Digne mengukuhkan posisinya sebagai pemain inti yang tak tergantikan di Aston Villa, dengan menjalani 182 pertandingan yang dihiasi 4 gol dan 24 assist, serta menutup kariernya bersama klub Inggris tersebut dengan meraih gelar Liga Eropa pada Mei lalu di bawah kepemimpinan pelatih Unai Emery setelah mengalahkan klub Jerman Freiburg dengan skor 3-0.

Musim lalu juga menyaksikan kegemilangan Digne bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2026, di mana ia memulai turnamen sebagai pemain pengganti sebelum akhirnya mengungguli Theo Hernandez dalam pilihan pelatih Didier Deschamps dan menjadi opsi utama di posisi bek kiri.

Digne kembali ke klub yang pernah ia bela dalam 44 pertandingan antara tahun 2013 dan 2016 sebelum dipinjamkan ke Roma pada musim terakhirnya, untuk kembali bersua dengan mantan pelatihnya Luis Enrique yang pernah bekerja dengannya selama masa kebersamaannya di Barcelona, salah satu klub yang pernah dibela pemain tersebut di samping Lille dan Everton sepanjang karier profesionalnya.