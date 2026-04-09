Kedua wasit, Mahmoud Ashour dari Mesir dan Abdullah Al-Shehri dari Arab Saudi, menjalani 48 jam yang sangat menegangkan, di mana mereka beralih dari neraka kemarahan penonton ke surga partisipasi di Piala Dunia 2026.

Federasi Sepak Bola Mesir dan Arab Saudi mengumumkan pada hari Kamis ini, pemilihan tim wasit dari masing-masing negara, untuk memimpin pertandingan di Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada musim panas mendatang.

Tim wasit Saudi terdiri dari wasit lapangan Khalid Al-Taris, asisten wasit Muhammad Al-Abkari, dan wasit video Abdullah Al-Shehri.

Di sisi lain, tim wasit Mesir terdiri dari Amin Omar sebagai wasit lapangan, Mahmoud Abu Al-Raghal dan Ahmed Hossam Taha sebagai asisten wasit, serta Mahmoud Ashour sebagai wasit video.

Yang menarik, kedua wasit video yang dipilih tersebut termasuk di antara figur yang kontroversial belakangan ini di liga Mesir dan Saudi, akibat beberapa keputusan wasit.

Mahmoud Ashour adalah wasit video dalam pertandingan Al Ahly melawan Ceramica Cleopatra, Selasa lalu, pada putaran pertama fase final Liga Mesir, yang berakhir imbang 1-1.

Pertandingan tersebut diwarnai insiden kontroversial, ketika bola mengenai tangan Ahmed Hani, bek Ceramica Cleopatra, di dalam kotak penalti, pada masa injury time, namun wasit Mahmoud Wafa menolak memberikan tendangan penalti untuk Al Ahly.

Meskipun Mahmoud Ashour memanggil Wafa untuk meninjau ulang insiden tersebut, Wafa tetap pada keputusannya, yang memicu kemarahan Al-Ahly yang mengeluarkan pernyataan keras menuntut agar rekaman percakapan antara wasit lapangan dan wasit video diperdengarkan.

Setelah 24 jam, Abdullah Al-Shahri menjadi wasit video dalam pertandingan Al-Ahli melawan Al-Fayha, di Stadion Kota Al-Majma'ah, pada putaran ke-29 Liga Roshen, yang berakhir imbang 1-1.

Al-Shahri mendapat kritik luas karena memanggil wasit lapangan, Muhammad Al-Sama'il, untuk membatalkan tendangan penalti yang diberikan kepada Al-Ahli pada babak pertama, namun tidak memanggilnya untuk meninjau tendangan penalti lain yang tidak diberikan kepada tim yang sama pada babak kedua.

Setelah mendapat kritik luas selama sekitar 48 jam, situasi berubah total setelah keduanya dipilih untuk memimpin pertandingan di Piala Dunia, sebuah peristiwa bersejarah bagi kedua negara.

Ini akan menjadi kali pertama wasit-wasit Saudi tampil di Piala Dunia, setelah 16 tahun penuh, tepatnya sejak Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.

Di sisi lain, ini akan menjadi kali pertama dalam sejarah di mana tim wasit lengkap dari Mesir dipilih untuk memimpin pertandingan di Piala Dunia.

Perlu dicatat bahwa kompetisi Piala Dunia 2026 akan dimulai pada 11 Juni mendatang dan berlangsung hingga pertandingan final pada 19 Juli, dengan partisipasi 48 tim nasional, termasuk 8 tim Arab untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia.