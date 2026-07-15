Dari Mesir ke Inggris... Bagaimana nomor 92 menjadi ikon Argentina di Piala Dunia?

Nomor punggung 92 telah menjadi ciri khas tim nasional Argentina dalam perjalanannya menuju final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Argentina lolos ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 pada Rabu di Stadion Atlanta, dalam pertandingan semifinal.

Tim Amerika Latin ini memastikan tempatnya di final untuk kedua kalinya berturut-turut melalui skenario dramatis, setelah membalikkan ketertinggalan 0-1 menjadi kemenangan 2-1 dalam waktu kurang dari 10 menit.

Sementara Enzo Fernández mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-85, gol penentu kemenangan dicetak oleh Lautaro Martínez pada menit kedua tambahan waktu (92), setelah ia menyundul umpan silang dari Lionel Messi ke dalam gawang.

Lautaro mengulangi apa yang dilakukan rekan setimnya, Enzo Fernández, delapan hari sebelumnya, tepatnya Selasa dua pekan lalu, saat menghadapi Mesir di babak 16 besar Piala Dunia.

Saat skor menunjukkan hasil imbang 2-2, Enzo mencetak gol penentu kemenangan pada menit kedua tambahan waktu (92), setelah menyundul umpan silang Lautaro Martínez ke dalam gawang.

Perlu dicatat bahwa timnas Argentina akan bertanding di final Piala Dunia untuk kedua kalinya secara berturut-turut, setelah sebelumnya mencapai final Piala Dunia 2022 di Qatar, di mana mereka dinobatkan sebagai juara setelah mengalahkan timnas Prancis.