Striker asal Mesir, Omar Marmoush, bersiap untuk menjalani laga pertamanya dengan seragam Tottenham Hotspur, setelah mendapat pujian besar dari pelatihnya asal Italia, Roberto De Zerbi, yang menegaskan kesiapan pemain tersebut untuk tampil menghadapi Newcastle, dalam sebuah pertandingan yang diharapkan klub London itu bisa menjadi momen untuk melewati awal musim yang buruk.

Marmoush bergabung dengan Tottenham dari Manchester City dengan status pinjaman hingga akhir musim, dengan adanya opsi untuk merekrutnya secara permanen, sebelum De Zerbi memberinya pujian khusus dalam konferensi pers yang digelar hari Jumat ini, seraya menegaskan kepercayaannya pada kemampuan sang pemain untuk memberikan solusi ofensif tambahan bagi tim.

Pelatih asal Italia itu mengatakan: "Ia pemain yang luar biasa, kami semua di klub menyukainya dan kami berharap ia bisa menunjukkan kemampuannya bersama kami, serta bisa memberikan lebih banyak solusi di lini serang," seraya menuturkan bahwa tim membutuhkan pemain dengan karakteristik yang dimiliki striker Mesir tersebut.

De Zerbi menambahkan: "Kami membutuhkan pemain seperti dia yang pandai mencetak gol dan mengontrol bola dengan baik, memiliki kecepatan serta modal yang luar biasa. Kami sangat senang dengan bergabungnya, begitu juga Savinho, keduanya berkualitas tinggi."

Kemungkinan debut Marmoush hadir dalam sebuah pertandingan yang menyimpan kenangan istimewa baginya, setelah ia terbiasa tampil gemilang menghadapi Newcastle selama periodenya bersama Manchester City, di mana ia mencetak 7 gol dalam 5 pertandingan menghadapi tim tersebut, yang memberikan striker Mesir itu kesempatan ideal untuk memperkenalkan dirinya kepada para pendukung Tottenham sejak pertandingan pertama.

Tottenham sangat membutuhkan dampak ofensif ini, setelah menerima pukulan telak di awal perjalanannya di Liga Premier, dengan kekalahan menghadapi Brentford (3-0), meski pengeluaran besar yang dilakukan manajemen klub selama periode transfer.

Dengan awal yang sulit ini, De Zerbi menaruh harapan besar pada rekrutan baru asal Mesir tersebut, yang memiliki kecepatan serta kemampuan mencetak gol dan pergerakan ofensif, dalam upaya mengembalikan Tottenham ke jalur yang benar.