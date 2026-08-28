Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1081799492.jpgPro Sports Images

Diterjemahkan oleh

"Dari level tertinggi": De Zerbi menempatkan Marmoush di posisi yang istimewa

Tottenham Hotspur vs Newcastle United
Tottenham Hotspur
Newcastle United
Premier League
O. Marmoush
R. De Zerbi
Inggris
Mesir
Italia

Perjalanan baru untuk bintang Mesir

Striker asal Mesir, Omar Marmoush, bersiap untuk menjalani laga pertamanya dengan seragam Tottenham Hotspur, setelah mendapat pujian besar dari pelatihnya asal Italia, Roberto De Zerbi, yang menegaskan kesiapan pemain tersebut untuk tampil menghadapi Newcastle, dalam sebuah pertandingan yang diharapkan klub London itu bisa menjadi momen untuk melewati awal musim yang buruk.

Marmoush bergabung dengan Tottenham dari Manchester City dengan status pinjaman hingga akhir musim, dengan adanya opsi untuk merekrutnya secara permanen, sebelum De Zerbi memberinya pujian khusus dalam konferensi pers yang digelar hari Jumat ini, seraya menegaskan kepercayaannya pada kemampuan sang pemain untuk memberikan solusi ofensif tambahan bagi tim.

Pelatih asal Italia itu mengatakan: "Ia pemain yang luar biasa, kami semua di klub menyukainya dan kami berharap ia bisa menunjukkan kemampuannya bersama kami, serta bisa memberikan lebih banyak solusi di lini serang," seraya menuturkan bahwa tim membutuhkan pemain dengan karakteristik yang dimiliki striker Mesir tersebut.

De Zerbi menambahkan: "Kami membutuhkan pemain seperti dia yang pandai mencetak gol dan mengontrol bola dengan baik, memiliki kecepatan serta modal yang luar biasa. Kami sangat senang dengan bergabungnya, begitu juga Savinho, keduanya berkualitas tinggi."

Kemungkinan debut Marmoush hadir dalam sebuah pertandingan yang menyimpan kenangan istimewa baginya, setelah ia terbiasa tampil gemilang menghadapi Newcastle selama periodenya bersama Manchester City, di mana ia mencetak 7 gol dalam 5 pertandingan menghadapi tim tersebut, yang memberikan striker Mesir itu kesempatan ideal untuk memperkenalkan dirinya kepada para pendukung Tottenham sejak pertandingan pertama.

Premier League
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW

Tottenham sangat membutuhkan dampak ofensif ini, setelah menerima pukulan telak di awal perjalanannya di Liga Premier, dengan kekalahan menghadapi Brentford (3-0), meski pengeluaran besar yang dilakukan manajemen klub selama periode transfer.

Dengan awal yang sulit ini, De Zerbi menaruh harapan besar pada rekrutan baru asal Mesir tersebut, yang memiliki kecepatan serta kemampuan mencetak gol dan pergerakan ofensif, dalam upaya mengembalikan Tottenham ke jalur yang benar.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google