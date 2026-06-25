Dari Jerman: Milan tertarik pada Kamada

Sebagaimana dilaporkan oleh rekan-rekan kami dari BILD di Jerman, Milan dilaporkan menunjukkan minat dan memantau Daichi Kamada, gelandang serang Crystal Palace yang baru saja menjuarai Conference League. Kontrak pemain tersebut dengan klub Inggris itu akan berakhir musim panas ini, sehingga pemain asal Jepang itu dapat hengkang secara gratis.





Ini bukan pertama kalinya klub Rossoneri tertarik pada pemain tersebut: pada musim panas 2023 pun sempat beredar kabar mengenai kemungkinan kepindahannya ke Milan, namun hal itu akhirnya tidak terwujud. Dalam beberapa pekan terakhir, pemain asal Jepang ini menjadi bintang utama bersama timnasnya di Piala Dunia, dengan mencetak dua gol dalam dua pertandingan, masing-masing melawan Belanda dan Tunisia.