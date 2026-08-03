Bintang lemparan tiga angka asal Amerika Serikat, Armoni Brooks, kembali menjadi sorotan di bursa transfer Eropa, setelah krisis keuangan yang mencekik klub barunya, ASVEL Villeurbanne dari Prancis, memaksa klub tersebut untuk membatalkan kesepakatan yang telah disepakati dengannya, meski ia telah menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan gaji yang melampaui dua juta euro per musim.

Surat kabar Spanyol, "AS", menyebutkan bahwa pemain berusia 28 tahun dengan tinggi 1,94 meter itu berada di ambang kepergian dari klub Prancis tersebut, yang tengah menghadapi masa-masa sulit setelah musim yang membawa bencana di Liga Eropa, di mana mereka hanya meraih 8 kemenangan berbanding 30 kekalahan, sehingga mendorong klub untuk melakukan perubahan radikal dalam skuadnya.

Masalah keuangan tim Prancis itu membuat Brooks berada di ambang kepergian, dan ia diperkirakan akan menjadi orang berikutnya dalam daftar yang hengkang setelah Francisco, di mana pemain asal Waco, Texas ini memiliki beberapa tawaran menggiurkan.

Menurut media Serbia, Partizan Belgrade telah menarik diri dari persaingan untuk merekrut pemain tersebut, sementara persaingan masih berkobar antara Real Madrid, Crvena Zvezda Belgrade, dan Valencia Basket dari Spanyol.

Real Madrid, yang tengah menjalani proses pembangunan ulang menyeluruh setelah musim pertamanya tanpa gelar dalam 15 tahun terakhir, masih sangat membutuhkan penguatan skuad dengan beberapa pemain sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027.

Hingga saat ini, klub Kerajaan itu telah kedatangan Jaime Pradilla, Mikael Jantunen, dan Timothy Louveau-Cabarrot, sementara pemain yang bertahan di tim antara lain Facundo Campazzo, Andrés Feliz, Sergio Llull, Théo Maledon, Alberto Abalde, Gabriel Broseta, Gabriel Deck, Chuma Okeke, Usman Garuba (yang cedera), dan Edy Tavares.

Opsi merekrut Brooks kembali menguat, terutama karena pemain Amerika itu benar-benar cocok dengan apa yang dicari Real Madrid: seorang pemain sayap ofensif dengan pengalaman luas di bola basket Eropa dan mampu membuat perbedaan dari garis lemparan tiga angka.