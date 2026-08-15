Timnas putri Aljazair memastikan medali perunggu di Piala Afrika, setelah mengungguli Maroko lewat adu penalti (3-2), menyusul berakhirnya waktu normal laga penentuan posisi ketiga dengan skor imbang 1-1, dalam pertandingan yang penuh ketegangan hingga detik-detik terakhirnya.

Timnas Maroko membuka keunggulan pada menit ke-37 melalui Kaoutar Azraf, setelah umpan matang dari Hanane Ait El Haj, dan mempertahankan keunggulannya hingga akhir babak pertama, meski Aljazair berupaya menyamakan kedudukan.

Memasuki awal babak kedua, Maroko sempat mengira telah memperbesar keunggulan setelah Meryem Attik mencetak gol pada menit ke-47, namun wasit membatalkan gol tersebut usai meninjau teknologi VAR, sehingga skor pertandingan tetap tertinggal satu gol.

Aljazair terus menekan demi kembali ke dalam pertandingan, dan hal itu terwujud pada menit ke-83, ketika Lina Boussaha mencetak gol penyama kedudukan setelah umpan dari Sofia Belkhaled, membuat laga kembali ke titik awal beberapa menit sebelum berakhir.

Menit-menit terakhir menyimpan ketegangan yang begitu besar, setelah Maroko mendapatkan peluang berharga untuk menuntaskan pertandingan, namun Nouhaila Benzina gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-(90+7), sehingga kemenangan pun melayang, sesuatu yang mengingatkan kembali pada penalti yang gagal dieksekusi Brahim Diaz di hadapan Senegal pada final Afrika putra, sebelum kekalahan dengan skor tanpa balas.

Setelah pertandingan berakhir imbang 1-1, kedua tim harus melalui adu penalti untuk menentukan pemilik posisi ketiga, dan adu penalti berpihak kepada Aljazair yang menuntaskannya dengan skor 3-2, sehingga memastikan medali perunggu di turnamen tersebut.