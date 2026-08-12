Aston Villa memasuki final Piala Super Eropa menghadapi Paris Saint-Germain dengan ambisi merebut kembali gelar yang absen dari lemari trofinya selama lebih dari empat dekade, berbekal kenangan bersejarah ketika Barcelona menjadi korbannya dalam perjalanan menuju tahta juara.

Klub Inggris ini hanya memiliki satu gelar dalam sejarah Piala Super Eropa, yang berasal dari edisi 1982, ketika mereka mengungguli Barcelona dengan agregat 3-1 dalam laga pergi dan pulang, sehingga meraih gelar pertama sekaligus terakhir mereka di turnamen ini hingga saat ini.

Aston Villa memastikan kemenangan pada laga pergi dengan skor 1-0, sebelum menegaskan keunggulan mereka pada laga pulang dengan kemenangan 2-1, sehingga merengkuh piala dengan mengorbankan raksasa Catalan tersebut.

Setelah 44 tahun berlalu, Aston Villa, pemegang gelar Liga Europa, berada di hadapan peluang untuk merebut kembali piala tersebut. Jika berhasil mengalahkan Paris Saint-Germain, mereka akan mencatatkan rekor baru dalam sejarah kompetisi ini sebagai pemilik rentang waktu terpanjang antara dua gelar Piala Super Eropa, menurut statistik "Squawka".

Jika Aston Villa mampu mengulangi pencapaiannya melawan Paris Saint-Germain, maka mereka akan memecahkan rekor saat ini untuk rentang waktu terpanjang antara dua gelar di kompetisi ini, yakni 24 tahun, rekor yang saat ini dibagi oleh Liverpool, juara edisi 1977 dan 2001, serta Valencia, yang menjuarai pada 1980 dan 2004.

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