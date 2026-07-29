Danny Welbeck (35) pindah ke klub papan atas Inggris

Hanya tes medis yang masih bisa menggagalkan transfer Danny Welbeck ke Chelsea. Menurut Fabrizio Romano, semua dokumen sudah ditandatangani dan ia telah memberikan ‘here we go’ terkenalnya untuk transfer tersebut.

Striker Inggris itu, yang tahun ini akan berusia 36 tahun, akan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2028. Brighton & Hove Albion memutuskan melepasnya setelah ia mengajukan permintaan transfer secara resmi.

Kebijakan transfer Chelsea dalam beberapa tahun terakhir banyak berfokus pada perekrutan pemain muda dan bertalenta, tetapi kini manajemen klub juga ingin menambahkan pengalaman ke dalam skuad.

Welbeck sangat sesuai dengan kriteria tersebut. Pemain yang telah 42 kali membela timnas Inggris itu sudah mencatatkan tepat 400 pertandingan Premier League dan musim lalu kembali mampu rutin mencetak gol.

Penyerang itu mencetak tiga belas gol untuk Brighton di liga musim lalu. Belum pernah sebelumnya ia mencetak gol sebanyak itu dalam satu musim Premier League.

Sebelumnya pada bursa transfer ini, antara lain Morgan Rogers (23) sudah didatangkan dari Aston Villa. Pemain Inggris itu menelan biaya transfer sebesar 135 juta euro. Chelsea juga menggelontorkan sekitar enam puluh juta euro untuk Marco Palestra (21).

Transfer penyerang Emmanuel Emegha (23) dan Geovany Quenda (19) sudah lebih dulu dirampungkan. Welbeck, yang sebelumnya pernah membela antara lain Arsenal dan Manchester United, harus menjadi tambahan kekuatan lini depan berikutnya.

Bagi Emegha, kedatangan Welbeck akan menjadi pukulan. Dengan João Pedro (24), Liam Delap (23), Marc Guiu (20), dan Nicolas Jackson (25), Chelsea sebenarnya sudah memiliki cukup banyak striker dan masa depan pemain Belanda itu kini sudah terlihat tidak pasti, bahkan sebelum ia memainkan satu menit pun untuk Chelsea.



