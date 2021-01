Danny Ings Dinilai Sempurna Untuk Tottenham Hotspur

Jika Ings merapat ke Spurs, Kane akan beroperasi sedikit lebih ke dalam.

Danny Ings tidak lebih baik dari Gabriel Jesus dan akan kesulitan mendapatkan menit bermain di , namun pindah ke Hotspur adalah sempurna bagi bomber tersebut, klaim Jamie O'Hara.

Rumor transfer sekitar penyerang tim nasional Inggris tersebut mulai bergairah seiring permainannya yang gemilang di St. Mary's.

Cedera sempat mengganggu aksi pemain berusia 28 tersebut, bahkan hingga memaksanya meninggalkan namun Ings berhasil membangun lagi reputasi menawan.

40 gol dari 81 penampilan untuk the Saints sudah lebih cukup untuk mengantarkannya kembali ke the Three Lions ditambah gosip transfer ke klub yang lebih besar.

O'Hara meyakini, Jose Mourinho seharusnya mencari peluang untuk mendapatkan sang penyerang. "Performa Ings sedang fantastis, saya sangat menyukainya," kata O'Hara di talkSPORT.

"Saya pikir dia sempurna untuk Man City, Spurs, dan . Ings pernah bermain untuk Liverpool namun tidak berjalan mulus karena cedera parah namun dia memang layak berkostum salah satu dari tim penghuni enam besar."

"Saya menilai Ings sebagai pesepakbola berbakat. Apakah dia lebih baik dari Gabriel Jesus? Saya rasa Spurs yang harus mencoba mendapatkannya. Jika memang bisa dibeli, kenapa tidak?"

"Duetkan dengan Harry Kane di sistem Mourinho. Pada dasarnya Ings adalah nomor 10. Dengan skema 4-2-3-1, Kane akan ditarik ke belakang."

"Saya suka Vinicius, saya pikir dia bagus, tetapi Danny Ings jauh lebih baik," tandasnya.