Bintang Barcelona dan timnas Spanyol, Dani Olmo, mengungkap tim-tim yang paling menarik perhatiannya selama gelaran Piala Dunia 2026, seraya menyebut bahwa timnas Mesir menjadi salah satu kejutan yang membuatnya terkesan sepanjang turnamen, yang mana "La Roja" merengkuh gelar juaranya usai mengalahkan Argentina di partai final.

Olmo mengatakan dalam wawancara khusus dengan surat kabar Spanyol "Diari de Terrassa": "Timnas Tanjung Verde adalah kejutan terbesar, tetapi Mesir dan Paraguay juga mengejutkan saya. Saya juga sangat menyukai timnas Norwegia."

Mesir tersingkir dari Piala Dunia dengan sangat sulit setelah kalah 2-3 dari Argentina di babak 16 besar.

Timnas Spanyol berhasil menjuarai Piala Dunia usai menjalani perjalanan luar biasa, yang mereka akhiri tanpa menelan satu kekalahan pun, serta hanya kebobolan satu gol sepanjang turnamen, sehingga Olmo menegaskan bahwa rahasia kesuksesan terletak pada kekuatan tim dan mengutamakan kepentingan kolektif di atas segala pertimbangan individu.

Pemain asal Spanyol itu menambahkan: "Tim dan kerja sama kolektif di atas segalanya, dan di level timnas-timnas besar perbedaannya sangat kecil, sehingga berubahnya sebuah timnas menjadi satu keluarga, mulai dari para pemain, tim pelatih, hingga para staf, itulah yang membuat perbedaan."

Olmo menegaskan bahwa menjuarai Piala Dunia adalah mimpi yang menjadi kenyataan, seraya menekankan bahwa para pemain Spanyol tidak hanya percaya pada kemampuan mereka untuk meraih gelar, tetapi juga benar-benar yakin bahwa mereka memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan mereka.

Setelah berhasil merengkuh Piala Dunia, di samping gelar Piala Eropa dan UEFA Nations League bersama timnas negaranya dalam tiga tahun terakhir, Olmo bertekad untuk terus mengumpulkan gelar bersama klubnya, Barcelona.

Mengenai target-targetnya bersama klub asal Catalunya itu, ia berkata: "Target sekarang sama seperti setiap musim, memenangkan segalanya bersama Barcelona dan bersama timnas."

Olmo juga menyinggung soal persaingan di dalam Barcelona, seraya menegaskan bahwa transfer-transfer baru akan menambah kekuatan tim, dengan mengatakan: "Persaingan selalu membuat tim menjadi lebih baik."

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