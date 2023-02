Dani Alves Nyaris Gabung Liverpool Pada 2006 Jika Bukan Karena Masalah Anggaran, Klaim Rafael Benitez

Liverpool nyaris mendatangkan Dani Alves pada 2006, tapi memilih berinvestasi pada penyerang Belanda, Dirk Kuyt, sebagai gantinya, ungkap Benitez.

Liverpool memilih untuk mengontrak Kuyt sebagai gantinya

Direncanakan untuk mengubah Dani Alves menjadi sayap kanan

Kuyt mencetak 51 gol untuk Liverpool

APA YANG TERJADI? Liverpool dilanda pembatasan anggaran pada 2006, dan bos The Reds saat itu, Rafael Benitez, hanya diberi £10 juta untuk dibelanjakan pada gelandang kanan. Sang manajer memiliki opsi untuk memilih antara penyerang Belanda, Dirk Kuyt, dan bek kanan Sevilla saat itu, dani Alves. Dan, Benitez memilih yang pertama, katanya kepada We Are Liverpool Podcast.

APA YANG DIKATAKAN: Benitez menjelaskan alasannya: "Kami memperhatikan Dani Alves, tapi dia adalah full-back kanan. Jadi, Anda harus membuat keputusan, apakah akan merekrut pemain yang bisa menjadi striker, striker kedua, dan winger kanan, atau Anda bisa memilih full-back, pemain Brasil, bermain di Spanyol untuk menjadi pemain sayap kanan Anda. Ini risiko besar."

"Itu adalah waktu yang sangat sulit, tapi saya sangat senang," tambah mantan bos Liverpool itu.

GAMBARAN LEBIH BESAR: Liverpool akhirnya merekrut Kuyt, yang menjadi pahlawan besar di klub. Penyerang asal Belanda itu mencetak 51 gol untuk Liverpool dan dipuja karena tingkat kerjanya dan kesediaannya untuk bermain di luar posisi untuk mengakomodasi pemain-pemain seperti Fernando Torres dan Luis Suarez.