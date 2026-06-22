Dampak kemenangan bersejarah... Timnas Mesir naik peringkat di klasemen FIFA

Tim nasional Mesir meraih prestasi baru setelah kemenangan bersejarah atas Selandia Baru dengan skor 3-1 pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, yang membuat mereka naik peringkat dalam daftar peringkat dunia yang dirilis oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Tim "Al-Fara'una" mengumpulkan 12,70 poin berkat kemenangan atas tim Selandia Baru, sehingga total poin mereka menjadi 1.583,37 poin, dan naik tiga peringkat sekaligus dalam peringkat dunia, menempati posisi ke-26.

Kemajuan ini terjadi setelah kemenangan pertama yang diraih timnas Mesir sepanjang sejarah partisipasinya di Piala Dunia, sebuah kemenangan yang memperkuat peluangnya untuk lolos ke babak gugur turnamen tersebut.

Di sisi lain, tim nasional Selandia Baru kehilangan 12,70 poin akibat kekalahan dari tim Mesir, sehingga peringkatnya turun, meskipun mereka naik satu peringkat ke posisi ke-84 dunia.

Di level turnamen, timnas Mesir menambah poinnya menjadi 4, sehingga memimpin sendirian di Grup 7 menjelang putaran terakhir babak penyisihan grup, dan semakin mendekati kepastian lolos ke babak 32 besar.

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