Dampak instan: Salah mengubah peta pariwisata di Trabzon

Erkut Çelebi, ketua Kamar Dagang dan Industri Trabzon, mengungkap dampak kepindahan bintang Mesir Mohamed Salah ke Trabzonspor terhadap pergerakan pariwisata di kota tersebut.

Çelebi mengatakan bahwa kepindahan Salah menciptakan permintaan wisata yang besar terhadap Trabzon, tidak hanya dari Mesir melainkan dari berbagai negara Afrika Utara, seraya menegaskan bahwa kota tersebut berupaya memanfaatkan perhatian ini untuk menghidupkan pariwisata sepanjang tahun.

Ia menjelaskan melalui situs 61saat yang meliput berita kota Turki tersebut bahwa hotel-hotel di Trabzon biasanya mengalami periode ramai hanya selama 3 atau 4 bulan dalam setahun, sebelum tingkat huniannya menurun, dan oleh karena itu pihak-pihak terkait berupaya memanfaatkan faktor-faktor daya tarik baru untuk memperpanjang musim wisata.

Klub Trabzonspor telah mengumumkan pada Kamis lalu perekrutan Mohamed Salah dalam transfer gratis, untuk durasi dua musim, setelah kontraknya dengan Liverpool berakhir pada akhir musim lalu.

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