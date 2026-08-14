Thijs Dallinga akan meninggalkan Bologna untuk bergabung dengan 1. FC Köln, demikian dilaporkan Florian Plettenberg. Menurut jurnalis transfer Sky Sport itu, kedua klub telah mencapai kesepakatan penuh mengenai transfer pinjaman penyerang berusia 26 tahun tersebut, dengan opsi pembelian senilai €11 juta.

Kepindahan itu, menurut Plettenberg, sepenuhnya sudah rampung antara Bologna dan Köln. Dallinga kini hanya tinggal menjalani tes medis dan menandatangani kontrak sebelum pindah ke Bundesliga.

Köln dalam beberapa hari terakhir memang sudah serius mengupayakan kedatangan penyerang Belanda itu. Sebelumnya sudah jelas bahwa Bologna bersedia bekerja sama untuk kepergian sementara sang pemain dan Dallinga sendiri juga terbuka untuk transfer ke Jerman.

Dengan kepindahan ke Köln, Dallinga akan menjalani kompetisi besar luar negeri ketiganya. Sang striker sebelumnya pernah bermain untuk Toulouse di Ligue 1 dan sejak musim panas 2024 memperkuat Bologna di Serie A.

Namun, di Italia Dallinga tidak pernah benar-benar berhasil mengamankan tempat reguler di starting XI. Catatannya bersama Bologna untuk sementara berada di 80 pertandingan resmi, dengan 12 gol dan delapan assist.

Dallinga masih terikat kontrak di Bologna hingga pertengahan 2028. Meski begitu, klub Italia itu kini melepasnya dengan status pinjaman, sementara Köln memperoleh kemungkinan untuk merekrutnya secara permanen lewat opsi pembelian tersebut.

Pemain yang sudah satu kali membela tim nasional Belanda itu dinilai Transfermarkt sebesar €9 juta. Köln dengan demikian bisa merekrutnya secara permanen setelah masa peminjamannya berakhir dengan nilai €11 juta.

Sebelum petualangannya di luar negeri, Dallinga bermain di Belanda untuk FC Emmen, FC Groningen, dan Excelsior.