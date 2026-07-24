Daley Blind yang kembali melihat hal-hal positif terjadi di Ajax. Menurut bek berusia 36 tahun itu, hal tersebut untuk sebagian besar merupakan buah kerja pelatih Míchel.

Blind mendapat pertanyaan di Ziggo Sport tentang apa yang ia temukan di Ajax setelah sempat pergi untuk beberapa waktu. "Ya, memang berbeda dari bagaimana saya meninggalkannya. Itu benar," aku pemain veteran itu setelah kemenangan 1-4 atas FK Vojvodina pada babak kualifikasi Conference League.

"Tapi saya harus bilang: sejak momen saya masuk, sebenarnya nadanya sudah ditentukan oleh pelatih. Bahwa ada angin baru, bahwa ada banyak hal positif di dalam grup," ujar Blind sambil melontarkan pujian kepada juru taktik asal Spanyol tersebut. "Dan tentu saja, itu juga harus berkembang."

Blind melanjutkan: "Dan itu juga kamu dengar dari para pemain. Ini juga tahun-tahun yang sulit. Bagi para suporter. Tapi juga bagi para pemain sendiri. Dan perasaan sebagai sebuah tim, sebagai satu kesatuan, rasa percaya diri. Positivitas yang berjalan seiring dengan kemenangan. Menurut saya, dalam dua pertandingan terakhir kami juga sudah berada di jalur yang baik untuk itu."

"Dan itu harus terus tumbuh dan mulai hidup lagi. Saya pikir itu bergerak ke arah yang benar," kata Blind dengan penuh keyakinan menatap start musim baru di Eredivisie Vriendenloterij.

Berkat kemenangan 1-4 pada Kamis, laga leg kedua melawan Vojvodina pekan depan tampaknya hanya akan menjadi formalitas. Lawan di babak kualifikasi ketiga kemungkinan adalah klub Irlandia Shelbourne FC, yang menang 5-2 atas Nomme Kalju dari Estonia.