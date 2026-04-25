'Daley Blind sangat ingin kembali ke Ajax'

Kontrak Daily Blind dengan Girona akan berakhir setelah musim ini, dan masih belum jelas di mana ia akan melanjutkan kariernya. Menurut analis Ziggo Sport, Ronald de Boer, bek yang kini berusia 36 tahun itu sangat ingin kembali ke klub masa kecilnya, Ajax.

Hubungan antara Ajax dan Blind terjalin dengan cepat, mengingat mantan pemain muda klub asal Amsterdam ini telah mencatatkan 333 pertandingan di tim utama 'klubnya' tersebut.

Dalam pencarian pelatih baru, direktur teknis Jordi Cruijff tampaknya juga mengincar pelatih Girona, Míchel. Namun, terlepas dari apakah pelatih asal Spanyol itu akan menjadi pelatih kepala baru atau tidak, Blind tampaknya tetap ingin kembali.

"Saya tahu dia sangat ingin ke Ajax," kata De Boer, yang kakaknya, Frank, pernah menjadi pelatih Blind selama bertahun-tahun. "Ini cukup sulit, karena Youri Baas bermain di sana sekarang," kata analis tersebut merujuk pada posisi bek tengah kiri.

"Baas adalah nomor satu yang tak terbantahkan di sana. Apakah Anda akan menukarnya? Itu tidak akan dilakukan. Dan ada Dies Janse, yang tampil sangat baik di Groningen." Masa depan Janse yang dipinjamkan masih belum pasti. Club Brugge menunjukkan minat yang kuat pada pemain asal Zeeland itu.

De Boer tidak yakin apakah Blind, mengingat usianya yang sudah matang dalam karier sepak bolanya, akan secara otomatis menerima peran cadangan di Ajax. "Itu terserah dia. Jika dia berkata: 'Saya ingin mengambil peran sebagai mentor dan kembali ke klub tempat segalanya dimulai bagi saya', maka saya pikir Anda harus menerimanya."

"Dia juga bukan pemain yang akan protes jika tidak dimainkan. Tapi tentu saja dia akan menuntut jika merasa lebih baik. Dia juga bisa bermain sebagai '6', tapi dia memang memiliki kepribadian yang luar biasa. Dia adalah sosok yang sangat baik untuk dimiliki," tutup De Boer.