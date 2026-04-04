Dalam video... Yamal mengungkapkan kemarahannya dan mengabaikan Flick

Kamera menangkap momen mengejutkan setelah pertandingan seru yang digelar hari Sabtu ini, antara Barcelona dan tuan rumah Atlético Madrid, di Stadion "Riazor Metropolitano", dalam rangkaian pertandingan pekan ke-30 La Liga.

Meskipun tim Catalan itu menang 2-1 di kandang lawan dan semakin mendekati gelar La Liga, bintang Barça, Lamine Yamal, terlihat marah setelah pertandingan.

Kamera menyoroti Yamal saat ia keluar dari lapangan, di mana ia melewati pelatihnya asal Jerman, Hans Flick, yang mencoba berbicara dengannya. Namun, bintang Spanyol itu menunjuk ke arahnya dengan marah, menolak untuk berbicara dengan manajernya.

Yamal melanjutkan perjalanannya menuju ruang ganti, sambil berbincang dengan salah satu anggota staf Barcelona.

Barça mengakhiri pertandingan dengan kemenangan (2-1) untuk memperkuat posisinya di puncak klasemen La Liga, dengan 76 poin, unggul 7 poin dari rivalnya Real Madrid yang berada di posisi kedua, yang sebelumnya kalah hari ini dari tuan rumah Real Mallorca (2-1).



