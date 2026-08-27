Pertandingan antara Barcelona dan Athletic Bilbao, pada Kamis malam ini di Stadion Spotify Camp Nou, menyaksikan sebuah momen lucu sebelum laga dimulai, ketika wasit Ortiz Arias memuji kumis pemain Brasil Barca, Raphinha, saat pelaksanaan undian koin.

Dalam sebuah cuplikan video yang direkam dengan kamera wasit, terdengar suara Arias berkata kepada Raphinha: "Aku suka kumismu".

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Raphinha kemudian berhasil membawa Barcelona unggul, ketika mencetak gol pertama pada menit ke-37 setelah melewati kiper tim tamu, sebelum Fermin Lopez menambah gol kedua pada menit ke-82, sehingga tim Catalan itu memastikan kemenangan dengan skor 2-0.

Barcelona meraih kemenangan pada dua pertandingan pertamanya di LaLiga, di mana mereka telah membuka kampanye mempertahankan gelar dengan kemenangan besar atas Elche (5-0), dalam pekan kedua kompetisi, setelah absen pada pekan pertama karena keikutsertaan sejumlah bintangnya di babak-babak lanjutan Piala Dunia 2026.

Para pemain Barca menjadi tulang punggung timnas Spanyol, yang dinobatkan sebagai juara dunia atas Argentina di partai final (1-0).

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