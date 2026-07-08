Walikota New York, Zahran Mamdani, tidak lupa menyinggung kekalahan kontroversial yang dialami tim nasional Mesir dari Argentina, dalam pidatonya hari Rabu ini di hadapan para pemilihnya untuk membahas rencana baru pengembangan layanan transportasi umum.

Kekalahan Mesir 3-2 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026 telah memicu kontroversi luas di kalangan sepak bola, setelah pertandingan tersebut diwarnai insiden wasit yang memicu kemarahan. Pada babak kedua, sebuah gol yang dicetak oleh penyerang Mustafa Zico dianulir berdasarkan keputusan Video Assistant Referee (VAR), dengan alasan adanya pelanggaran yang terjadi lebih dari 20 detik sebelum gol tersebut tercipta.

Meskipun Mesir kemudian mencetak gol yang sah, Argentina bangkit di menit-menit akhir pertandingan untuk membalikkan keadaan dan memenangkan pertandingan dengan skor 3-2.

Dalam konteks yang sama, Mamdani, yang dikenal karena kecintaannya pada sepak bola, mengangkat insiden tersebut saat berbicara mengenai inisiatif “Perhentian Berikutnya: Bus yang Lebih Baik, Layanan yang Lebih Cepat”, yang bertujuan untuk memangkas waktu perjalanan bagi warga kota.

Mamdani berkata kepada hadirin, menurut surat kabar Inggris “Mirror”: “Jika Anda naik bus ke tempat kerja, waktu akan terakumulasi dengan cepat; dalam enam bulan, Anda akan menghemat 24 jam waktu Anda, dan pada akhir tahun, Anda akan menghemat lebih dari dua hari waktu perjalanan.”

Walikota New York itu menambahkan: “Ini berarti Anda bisa sarapan bersama keluarga, memiliki waktu yang cukup untuk mendiskusikan aturan bisbol dengan anak-anak Anda, dan pulang ke rumah tepat waktu untuk tidur.”

Dia juga menambahkan dengan nada yang menarik: “Ini juga berarti Anda bisa sepakat dengan teman-teman Anda bahwa Mesir telah dicurangi dalam pertandingan kemarin, dan yang paling penting dari semuanya, ini berarti mengembalikan waktu kepada warga New York yang tidak memiliki cukup waktu.”