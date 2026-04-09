Dalam video... Top skor Saudi menantang Al-Nassr

Penyerang terbaik Saudi pada musim ini di Liga Roshen 2025-2026, terlibat dalam persaingan dengan Al-Nassr, menjelang pertandingan yang dinantikan antara kedua tim.

Al-Nassr akan bertanding melawan Al-Ittifaq pada Rabu mendatang di Stadion Al-Awal Park, dalam pertandingan yang dimajukan dari putaran ke-29 Liga Roshen.

Khalid Al-Ghanam, bintang Al-Ittifaq, berbicara tentang pertandingan tersebut setelah kekalahan dari Al-Riyadh dengan skor 2-3, Kamis lalu, pada putaran ke-28 Liga Roshen.

Al-Ghanam mengatakan dalam wawancara dengan saluran TV 8 setelah kekalahan dari Riyadh: "Kami kehilangan konsentrasi di babak kedua dan membuat banyak kesalahan, tetapi kami akan memperbaikinya di pertandingan-pertandingan mendatang untuk menebusnya."

Baca juga: Dipimpin oleh duo asing... Al-Nassr memulihkan 3 pemain menjelang laga melawan Al-Akhdoud... dan absen berulang

Mengenai pertandingan tim berikutnya melawan Al-Nassr, ia menjelaskan: "Kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan ini, dan tujuan kami adalah meraih tiga poin."

Al-Ghanam terus memimpin daftar pencetak gol terbanyak Saudi di musim ini di Liga Roshen, setelah mencetak gol kedua Al-Ittifaq ke gawang Al-Riyadh.

Mantan pemain Al-Hilal ini telah mencetak gol kesepuluhnya di musim ini di Liga Roshen, unggul dua gol dari Salem Al-Dossari, kapten "Al-Za'im", yang berada di peringkat kedua.

Perlu dicatat bahwa Al-Nassr memimpin klasemen Liga Saudi dengan 70 poin, unggul dua poin dari Al-Hilal, runner-up, empat poin dari Al-Ahli, yang berada di posisi ketiga, dan 18 poin dari Al-Ittifaq yang berada di posisi ketujuh, meskipun mereka telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit.